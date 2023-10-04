Zanlı Eczacı Karabekir: Suçu kabul etmiyorum

Sahte reçete soruşturması kapsamında dün Türkeli köyünün Akdağ Mevkiindeki su deposu yakınlarında, Gönyeli – Alayköy Belediyesi çalışanları tarafından, kupürleri kesilmiş şekilde araziye atılmış bulunan ilaçlarla ilgili tutuklanan Zanlı Eczacı Hazal Reis Karabekir bugün Lefkoşa Kaza Mahkemesi’ne çıkarıldı.

Mahkeme zanlı Hazal Reis Karabekir'e 2 gün ek tutukluluk kararı verildi.

Müfettiş Muavini Cemali Çiftci, Türkeli köyünün Akdağ mevkiinde toplam 15 çöp poşeti kupürleri kesilmiş ilaç tespit edildiğini ve meseleyle ilgili H.K.’nın tutuklandığını belirtti. Çiftci, zanlının gönüllü ifade verdiğini bildirdi.

Zanlı H.K’nın Sosyal Sigortalar Dairesi’nde sözleşmesi olduğunu ifade eden Çiftci, zanlının ibraz ettiği reçetelerin inceleneceğini söyledi.

Zanlının tahkikata ve tanıklara etki edebileceğini dile getiren Çiftci, zanlı hakkında 2 gün tutukluluk talep etti.

Soru üzerine ilaçların bulunmasını müteakip soruşturmanın başladığını belirten Çiftci, zanlıdan izahat istendiğini ancak zanlının ilaçların kendisinin olmadığını söylediğini kaydetti.

Söz konusu ilaçların arasında H.K’nın eczanesinin ismi yazılı 2 adet çöp poşeti bulunduğunu ifade eden Çiftci, ayrıca bankamatik slipi tespit edildiğini de aktardı.

Çiftci, zanlının ifadesinde itiraf söz konusu olmadığını, suçu kabul etmediğini belirtti.

Savcı Hasan Boşnak da, ilaçların bulunmasının ardından başlayan tahkikatın sürdüğünü belirterek, zanlının reçetelerinin içeriğine ilişkin de tahkikat başlatıldığını kaydetti.

Tahkikatın çok yeni olduğunu ifade eden Boşnak, zanlı hakkında 2 gün süreyle tutukluluk talep etti.

Yargıç Zehra Yalkut Bilgeç ise zanlının, “resmi evrak sahteleme, resmi evrağı tedavüle sürme ve sahtekarlıkla para temini” suçlarını işlemiş olabileceğine işaret ederek, zanlı hakkında 2 gün tutukluluk emri verdi.