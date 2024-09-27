Zanlı, Evindeki Uyuşturucu Maddeleri Kendi Ektiğini İddia Etti

Lefkoşa Narkotik Şubesi ekipleri başarılı bir operasyona imza attı. İki bölgede Narko-Güç Operasyonu düzenleyen ekipler, 2 kilo 880 gram hintkeneviri ele geçirdi.

Operasyonda Mehmet Karadeniz, Arfi Karadeniz ve Levent Horoz tutuklandı.

Zanlılar dün mahkemeye çıkarılırken, narkotik şubede görevli polis memuru Ozan Özder mahkemede olguları aktardı.

Polis, 26 Eylül 2024 tarihinde zanlı Mehmet Karadeniz’in tasarrufunda uyuşturucu olduğuna dair bilgi aldıklarını söyledi. Polis, Narkotikten bir ekibin zanlının Meriç köyündeki evini ziyaret ettiğini, ancak zanlıyı evde tespit etmediklerini açıkladı. Polis memuru, evde yapılan ilk aramada bahçe kısmında ekili bir metre boyunda bir adet kenevir bitkisi bulduklarını belirtti. Polis memuru, akabinde zanlının Arif Kardeniz ile Levent Horoz’la birlikte Dörtyol civarından olduklarını öğrendiklerini söyledi. Polis, 3 zanlının Dörtyol bölgesi yakınlarında durdurulduğunu, araçta yapılan aramada 15 gram hintkeneviri bulduklarını söyledi. Polis, üç zanlının da tutuklandığını açıkladı. zanlıların Gazimağusa’da da ikametgahlarının olduğunu tespit ettiklerini kaydeden polis, Horoz’un evinde yapılan aramada 2 gram hintkeneviri bulduklarını ifade etti. Polis, Horoz’un ifadesinde uyuşturucuyu eylül ayı içerisinde zanlı Mehmet Karadeniz’den 5 gram olarak aldığını söylediğini açıkladı. Polis, Mehmet Karadeniz ile Arif Karadeniz’in Gazimağusa’da birlikte kaldıkları evde ise 15 gram daha hintkeneviri bulduklarını açıkladı. Polis, Mehmet Karadeniz’in bulunan uyuşturucunun kendisine ait olduğunu söylediğini belirtti.

Polis, aynı gün Mehmet Karadeniz’in huzurunda Meriç köyündeki evinde ikinci bir arama yapıldığını açıkladı. Polis memuru evin bahçe kısmında, çeşitli kısımlara gizlenmiş 2 kilo 715 gram daha hintkeneviri bulduklarını açıkladı. Özder, Mehmet Karadeniz’in evinde bulunan uyuşturucu maddeleri kendisinin ekip, ziraat ettiğini söylediğini aktardı.

Soruşturmanın devam ettiğini belirten polis memuru Özder, zanlıların 3 gün süreyle tutuklu kalmasını talep etti.

Huzurundaki şahadeti değerlendiren Nuray Necdet, zanlıların 3 gün süreyle tutuklu kalmasına emir verdi.

(Kamalı Haber)