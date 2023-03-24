Zanlı gönüllü ifade verdi

Bina Açma, Kasti Hasar ve Sirkat suçlarından tutuklanan zanlı Halit Karadeniz mahkeme huzuruna çıkarıldı.

Mahkemede yeminli şahadet veren polis memuru Süleyman Açıkada, olguları aktardı. Polis, huzurda bulunan Zanlı Halit Karadeniz’in (E-27) Bina Açma,Kasti Hasar ve Sirkat suçlarından methaldar olduğunu belirtti. Polis, 07.03.2023 tarihinde saat 21.00 raddelerinde zanlı Halit Karadeniz’in Demir Sokak üzerinde bulunan inşaatın giriş kapısını kırarak kasti hasara uğrattıktan sonra içeriye girip, Tekin Yalçın’a ait Makita marka bir adet izmirillo, 1 adet JVC marka karıştırıcı, 3 adet markası meçhul alafranga tuvalet ve yine markası meçhul 3 adet lavaboyu sirkat ettiğini söyledi. Polis, 14.03.2023 tarihinde mesele ile ilgili olarak yapılan soruşturma neticesinde zanlı Halit Karadeniz’in tespit edilmiş ve Lefkoşa Kaza Mahkemesinden temin edilen derdest emri gereği tutuklandığını belirtti. Polis, zanlının çalıntı eşyaları internette satışa sunduğunu ve bu şekilde tespit edildiğini söyledi. Polis, aynı tarihte zanlı Halit Karadeniz’in bir gönüllü ifade verip, vermiş olduğu gönüllü ifadesinde işlemiş olduğu bina açma ve sirkat suçlarını kabul ettiğini belirtti. Polis, mesele ile ilgili olarak tahkikatın henüz yeni başladığını, aranan emareler bulunduğunu ve gönüllü ifadenin teyit ve tekzipi gerektiğini söyledi. Polis, zanlının davalarında hazır olmasını sağlamak amacıyla mahkemenin uygungöreceği teminata bağlanmasını talep etti.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Nil Elodie Çeliker, zanlının yargılanıncaya değin yurtdışına çıkışını yasaklayarak, 1 kefilin 250 bin TL kefalet senedi imzalaması, 20 bin TL nakdi teminat yatırması ve zanlının haftada 1 gün polise ispat-ı vücutta bulunması koşuluyla tutuksuz yargılanmasına emir verdi. (Kamalı Haber)

Bu habere tepkiniz:



24/03/2023 13:34