Zanlı gönüllü ifade verdi

Demirhan'da meydana gelen hırsızlık meselesi ile ilgili olarak tutuklanan zanlılar Lütfi Nefil Sakızcıoğlu ve Claire Louise Eva mahkeme huzuruna çıkarıldı.

Mahkemede mesele ile ilgili olarak yeminli şahadet veren polis memuru Hüseyin Bekiroğlu, zanlılar Lütfi Nefil Sakızcıoğlu ve Claire Louise Eva’nın 7 Nisan 2022 tarihinde, saat 13.30 raddelerinde Lefkoşa’ya bağlı Demirhan’da faaliyet gösteren Erülkü Süpermarket isimli iş yeri içerisinde sirkat suçunu işlediklerini belirtti. Bekiroğlu, zanlıların alışveriş arabası içerisinde bulundurdukları çanta içerisine birlikte organize olup değeri 3 bin 999 TL olan De Walt marka pille çalışan matkabı ve muhtelif miktarlarda Duracell marka pilleri kasadan geçirmeyerek çaldığını dile getirerek, daha sonra alışveriş merkezinden JV 842 plakalı araç ile ayrıldığını ifade etti. Olayın, polisin bilgisine 9 Nisan 2022 tarihinde geldiğine işaret eden Bekiroğlu, zanlıların aynı gün Kumyalı’daki ikametgahlarında tespit edilip derdest emri gereği tutuklandığını vurguladı. Bekiroğlu, zanlı Lütfi Nefil Sakızcıoğlu’nun gönüllü ifade verip suçunu kabul ettiğine dikkat çekerek, ayrıca sirkat edilen malzemeleri ikametgahında sakladığı yerde polise teslim ederek emare olarak alınmasını sağladığını anlattı. Soruşturmanın tamamlandığını belirten Bekiroğlu, zanlıların mahkemenin uygun göreceği teminata bağlanmasını talep etti.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Mine G. Ozankaya, zanlıların yurtdışına çıkışının yasaklanmasına, haftada 1 gün polis karakoluna ispatı vücutta bulunması ve 10’ar bin TL nakdi teminat yatırması koşulu ile tutuksuz yargılanmasına emir verdi. (Kamalı Haber)

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12/04/2022 14:39