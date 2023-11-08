Zanlı gönüllü ifade verdi

Gönyeli’de meydana gelen “kanunsuz uyuşturucu madde hintkeneviri ve metamfetamin türü uyuşturucu madde alma ve tasarrufu” suçlarından tutuklanan Ahmet Öztemer dün mahkemeye çıkarıldı.

Polis memuru Cemal Ramiz mahkemede olguları aktardı. Polis, 7 Kasım 2023 tarihinde, zanlının uyuşturucu aldığına ve satışını yaptığına yönelik bilgi aldıklarını, aynı gün, Yenikent’teki ikametgahından çıkarken tespit edildiğini söyledi. Polis, zanlının üzerinde yapılan aramada 10 gram metamfetamin türü, 3 gram da hintkeneviri türü uyuşturucu maddenin bulunduğunu açıkladı. Zanlının ikametgahında mahkeme emriyle yapılan aramada kanunsuz herhangi bir şey tespit edilmediğini kaydeden polis, zanlının itiraf içerikli bir gönüllü ifade verdiğini ve aranan bir şahıs olduğunu belirterek, bir gün ek tutukluluk talep etti.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Zehra Yalkut Bilgeç, zanlının bir gün süreyle tutuklu kalmasına emir verdi. (Kamalı Haber)