Zanlı, İşlemleri Trafik Kazası Nedeniyle Yapamadığını Söyledi

Lefkoşa’da meydana gelen Sahtekarlıkla Para Temini suçundan tutuklanan Serkan Akargöl bugün mahkemeye çıkarıldı. Polis memuru Aysın Erdemirci mahkemede olguları aktardı.

Polis, zanlının 2024 yılı içerisinde Haspolat Bölgesi'nde, Shabbir Hussaın'nin ailesinin KKTC'ye gelebilmesi için yardımcı olacağını söyleyip adı edilenden 2000 Euro nakit para aldığını ve herhangi bir işlem yapmayarak sahtekarlıkla para temin ettiğini söyledi.

Polis, 30.08.2024 tarihinde telefoniyen Demirhan Polis Karakolu'na celp edilen zanlının vermiş olduğu sözlü beyanında bu parayı aldığını kabul ettiğini ancak başından geçen kötü olaylar ve bazı sıkıntılar sebebiyle parayı temin ettikten sonra işlemleri yapamadığını söylediğini aktardı. Polis, soruşturmanın tamamlandığını belirterek, zanlının uygun bir teminata bağlanmasını talep etti.

Zanlı ise işlemleri yaptıracağı şahsın trafik kazası geçirmesinden dolayı işlemleri yapamadığını söyledi.

Huzurundaki şahadeti değerlendiren Yargıç Nuray Necdet, patlayıcı madde tasarrufu suçunun ağır ceza kapmasına girdiğini belirterek, zanlının yargılanıncaya değin yurtdışına çıkışını yasaklayarak, 30 bin TL nakit teminat yatırması, KKTC vatandaşı muteber 2 kefilin 300’er bin TL değerinde kefalet senedi imzalaması ve haftada bir gün en yakın polis karakoluna ispat-ı vücutta bulunması koşulu ile tutuksuz yargılanmasına emir verdi.

(Kamalı Haber)