Zanlı isyan etti: Benim suçum yok

Paşaköy sakini Huriye Ertuğ’ a ait ikametgâhın avlusuna girerek oğlu ile birlikte bir adet bakır kazan sirkat eden aynı köy sakini Hasan Telsiz şikâyet üzerine 27.8.2019 tarihinde polis tarafından tutuklandı.

Zanlı bugün 28.8.19 tarihinde ek tutukluluk talebiyle Gazimağusa kaza mahkemesinde yargıç huzuruna çıkarıldı.

İddia makamı adına mahkemede yemin altında şahadet veren Dörtyol polis karakolunda görevli polis mensubu İbrahim Bulut, olgularla ilgili mahkemeye bilgi verdi. Bulut şehadetinde 22.8.19 tarihinde Paşaköy’ de, Huriye Ertuğ’nin avlusuna giren zanlı Hasan Telsiz ve oğlu Emrah Telsiz garaj içerisinde muhafaza edilen bir adet bakır kazanı çaldıktan sonra araçlarıyla birlikte olay mahallinden ayrıldıklarını aktardı.

Zanlı Oğul ve emare kazan ortada yok

27.8.2019 tarihinde olayın polise rapor edilmesiyle başlatılan tahkikatta zanlı sakini Hasan Telsiz’nin aynı gün tespit edilerek tutuklandığını aktaran tahkikat memuru Bulut, yapılan aramalara rağmen zanlının Emrah Telsiz oğlu ve emare kazanın henüz bulunamadığına vurgu yaptı.

Zanlı Hasan Telsiz’in ikametgâhında mahkeme emriyle yapılan aramada herhangi kanunsuz bir şey bulunamadığına vurgu yapan polis mensubu Bulut zanlının ifade vermediğini, suçlamaları da kabul etmediğini belirtti.

Meselenin önemine binaen tahkikatını salimen yürütebilmesi, alınacak ifadelerin olması ve en önemlisi zanlı 2 Emrah Telsiz ve emare kazanın bulunabilmesi maksadıyla zanlı aleyhine 3 gün tutukluluk verilmesini talep etti.

İddia makamı adına konuşan savcı Hasan Boşnak talep edilen 3 gün tutukluluk talebini bir gün olarak sınırladı.

Zanlı söz verilmesi üzerine suçsuz yere tutuklandığı nedeniyle isyan etti

Yargıcın söz vermesi üzerine konuşan zanlı yaşananlar karşısında adeta isyan etti ve şöyle konuştu, “ ben işçi bir insanım. Hırsızlıkla alakam yok. İspat etsinler bir yıl değil 5 yıl yatırım. O tarihte ben sabahtan akşam 11’ e kadar Meriç ovasında buğday doldururdum para kazanmak için. Oğlum yaptıysa bedelini oğlum çeksin. Ben kabul etmiyorum. Boşuna hapis yatacam” dedi.

Zanlı ve oğlunu araç içerisinde gören 2 tanık ifadesi var

Zanlının verdiği beyan ışığında yargıcın sorduğu soruya ise polis mensubu cevaben “ zanlı ve oğlunu ayni arabada gören 2 tanık var” cevabını verdi.

Önündeki şehadeti değerlendiren yargıç Umut İnan zanlının 1 gün süreyle poliste tutuklu kalması yönünde emir verdi. Tahkikat devam ediyor. (MHA)