Zanlı: Mağdur edildim

Girne'de restoran tuvaletinde unutulan çantadan para çaldığı gerekçesi ile Ercan Havalimanı’ndan çıkış yapmak isterken tespit edilerek tutuklanan zanlı Hatice Düzgören mahkeme huzuruna çıkarıldı.

Mahkemede mesele ile ilgili olarak şahadet veren polis memuru Mehmet Bardak olayla ilgili bulguları aktardı. Bardak huzurda bulunan zanlı Hatice Düzgören'in 1 Aralık 2022 tarihinde saat 21:30 raddelerinde Girne'de Dr. Salih Miroğlu Caddesi üzerinde faaliyet gösteren restorandın, erkekler tuvaletinin içerisinde restoran çalışanı tarafından unutulan çanta içerisinden iş yerine ait 2 bin 275 TL parayı sirkat edildiğini mahkemeye aktardı. Polise yapılan şikayet üzerine başlatılan soruşturmada söz konusu tuvalet de çantanın unutulmasından sonra giren tek kişinin huzurda bulunan zanlı Hatice Düzgören'in olduğunun tespit edildiğini söyledi. Polis daha sonra zanlının aranan kişi ilan edildiğini ve önceki gün Ercan Havalimanı’ndan çıkış yapacağı sırada mahkeme emri gereği tutuklandığını söyledi. Polis akabinde zanlıdan izahat istendiğinde suçlamaları kabul etmediğini ancak gönüllü ifade vermediğini soruşturmanın sürdüğünü ve aranan emare olduğunu belirterek ilk etapta soruşturma maksatlı 3 gün poliste tutuklu kalmasını talep etti.

Söz alan zanlı suçsuz olduğunu kendisine iftira atıldığını ve çalınan paradan çok daha fazla uçak bileti parası verdiğini ve mağdur edildiğini söyledi.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Nil Elodi Çeliker zanlının soruşturma maksatlı 3 gün poliste tutuklu kalmasına emir verdi.

(Kamalı Haber)

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10/12/2022 15:05