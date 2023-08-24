Zanlı mahkemede kendini savundu

Lefkoşa’ya bağlı Minareliköy’de faaliyet gösteren Erülkü Süpermarket’ten 974 TL değerinde kıyafet çalan 59 yaşındaki Songül Kızmazoğlu bugün mahkemeye çıkarıldı. 8 bin TL maaşla hayatını idame ettirmeye çalışan zanlı teminatla serbest bırakıldı. Mahkeme, zanlının maddi durumunu değerlendirdikten sonra nakit teminat şartı koymayı uygun görmedi.

Lefkoşa Kaza Mahkemesinde gerçekleştirilen duruşmada polis memuru Tuğçe Sarıca olguları aktardı. Sarıca, zanlı Songül Kızmazoğlu’nun 23 Ağustos 2023 tarihinde saat 13.05 sıralarında Lefkoşa’ya bağlı Minareliköy’de faaliyet gösteren Erülkü Süpermarket’ten 974 TL değerinde kıyafet ve şort çaldığını söyledi. Polis memuru, iş yerinden yapılan şikâyet üzerine kamera görüntülerinin incelendiğini ve zanlının tespit edilerek, önceki gün tutuklandığını belirtti. Polis memuru, çalınan kıyafetlerin emare alındığını, soruşturmanın tamamlandığını ifade ederek, 59 yaşındaki KKTC vatandaşı olan uygun bir teminata bağlanmasını talep etti.

Polisin ardından söz hakkı alan zanlı, psikolojik tedavi gördüğünü, ilaç kullandığını belirterek, “Sanırım ilaçların etkisinden dolayı böyle oldu” dedi. Zanlı babasından kalan aylık 8 bin TL tutarındaki maaşla geçindiğini, mahkemenin nakit teminat öngörmesi halinde ödemeyeceğini söyledi.

Huzurunda verilen şahadet ve yapılan beyanları değerlendiren Yargıç Tutku Candaş, zanlının sosyal ve maddi durumunu göz önünde bulundurduğunu, bu nedenle nakit teminat veya kefil kefaleti şartı koymayı uygun görmediğini söyledi. Candaş, zanlının yurt dışına çıkışının yasaklanmasına, haftada 2 gün polise giderek, ispat-ı vücut yapmasına ve 200 bin TL tutarında şahsi kefalet senedi imzalamasına emir verdi. (Kamalı Haber)