Zanlı mahkemede kendini savundu

Lefkoşa’da meydana gelen dükkân açma sirkat meselesi ile ilgili olarak şüpheli görülen zanlı Abdülkerim Büyükaşık tutuklanarak bugün mahkeme huzuruna çıkarıldı.

Mahkemede mesele ile ilgili olarak şahadet veren polis memuru Coşkun Altındağlı olayla ilgili bulguları aktardı. Altındağlı 9 – 10 Aralık tarihleri arasından 15.30-10.00 saatleri arasında, Lefkoşa'da sakin Erdoğan Atagören'in sorumluluğunda bulunan Bulvar Market isimli marketin güney cephesinde bulunan 200x150cm ebatlarındaki pencerenin demir korkuluklarını kasten ve kanunsuz olarak söküp hasar görmesine sebep olduktan sonra marketin içerisine giren faili meçhul şahıs veya şahısların, market içerisindeki 10 karton Parlament, 10 karton Marlboro, 5 Karton Kent, 5 karton Muratti, 2 karton Silk Cut, 2 karton Benson, 3 karton Old Holborn tütün, 2 karton Golden Virginia tütün, 1 karton Rothmans tütün, 1 şişe 1.5 LT Grants marka viskiyi, 1 şişe 1 LT Black Label marka viskiyi, 2 şişe JB marka viskiyi ve marketin para kasası içerisindeki 1500 TL civarındaki nakit parayı sirkat ettikleri tespit edildiğini söyledi. Çoşkun Altındağlı olayın polisin bilgisine gelmesi üzerine başlatılan soruşturma kapsamında mesele ile ilgili olarak Lefkoşa'da sakin zanlı Abdulkerim Büyükaşık'ın Lefkoşa surlar içinde faaliyet gösteren Çukurova Markete 41 paket çeşitli markalarda sigarayı sattığı bilgisi alınması üzerine konu şahıs tespit edilip derdest emri gereği tutuklandığını söyledi. Polis zanlının söz konusu markete satmış olduğu sigaraların çalınan sigaralar ile benzerlik gösterdiğini bu yönde soruşturma başlatıldığını mahkemeye aktardı. Polis kamera görüntülerinde zanlının henüz kesin kimlik tespitinin yapılamadığını bölgede alınan ve incelenmesi süren başka kamera görüntüleri de olduğunu zanlının yapmış olduğu beyanların teyit tekzip edileceğini bu bağlamda zanlı aleyhine veya lehine olacak hususların ortaya çıkarıla bilmesi için ilk etapta 3 gün poliste tutuklu kalmasını talep etti.

Polis şahadeti üzerine söz alan zanlı suçsuz olduğunu iddia etti.

Huzurunda verilen şahadeti ve beyanları değerlendiren Yargıç Hazal Hacımulla zanlının soruşturma maksatlı 3 gün poliste tutuklu kalmasına emir verdi. (Kamalı Haber)

14/12/2019 14:24