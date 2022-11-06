Zanlı mahkemeye çıkarıldı

Gönyeli’de kendisine misafirliğe gelen arkadaşının 12 yaşındaki kız çocuğuna cinsel istismarda bulunduğu gerekçesi ile tutuklanan zanlı A. K. mahkeme huzuruna çıkarıldı.

Mahkemede mesele ile ilgili olarak şahadet veren polis memuru Vasfi Özbey olayla ilgili bulguları aktardı. Özbey huzurda bulunan zanlı A. K.’nın 5 Kasım 2022 tarihinde bir dairesinin salonu içerisinde ayni eve misafirliğe gelen arkadaşının 12 yaşındaki kız çocuğuna, sözlü şekilde cinsel istismar yapıp Cinsel Saldırıda bulundu.

Polis olayın küçük kızın annesine olanları anlatması üzerine ortaya çıktığı ve polise gelerek şikayetçi olduklarını mahkemeye aktardı. Polis yapılan şikâyet üzerine zanlının mahkeme emri ile tutuklandığını ve polise önce sözlü beyanda sonrada gönüllü ifade verdiğini ve suçunu itiraf ettiğini söyledi. Polis meselenin ciddi bir mesele olduğunu alınması gereken ifadeler olduğunu ayrıca zanlının ifadesinin teyit ve tekzip edileceğini belirterek ilk etapta 2 gün poliste tutuklu kalmasını talep etti.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Kıdemli Yargıç Pınar Beyoğlu zanlının soruşturma maksatlı 2 gün poliste tutuklu kalmasına emir verdi.

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06/11/2022 17:21