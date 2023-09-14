Zanlı Mehmet Koç’un ülkede kaçak kaldığı tespit edildi

Kamalı Haber

Lefkoşa’da meydana gelen olayda trafik yüzünden tartıştığı N.G.’nin yüzüne yumruk atıp, elmacık kemiğini kıran Mehmet Koç mahkemeye çıkarıldı.

Lefkoşa Kaza Mahkemesinde gerçekleştirilen duruşmada polis memuru Engin Yıldız, zanlının “vahim zarar, ciddi darp ve kasti hasar” suçlarından tutuklandığını söyledi. Polis memuru, zanlı Mehmet Koç’un 12 Eylül 2023 tarihinde, saat 13.00 sıralarında, Lefkoşa’da Dr. Fazıl Küçük Bulvarı üzerinde, aralarında trafik konusunda yaşanan tartışma sonucu N.G’.nin (E-51)’in yüzüne yumruk vurmak suretiyle, ciddi şekilde darp edip, sol elmacık kemiğinin kırılmasına sebep olduğunu söyledi. Polis, zanlının ayrıca N.G.’nin kullanımındaki aracın sağ ön kapısına da kasten tekme atmak suretiyle hasara uğrattığını belirtti. Yıldız, zanlının 13 Eylül 2023 tarihinde şikayet üzerine tutuklandığını ve yapılan muhaceret kontrolünden 17 Temmuz 2023 tarihinde beri KKTC’de ikamet izinsiz olduğunu tespit ettiklerini açıkladı. N.G.’nin şikayetinin devam ettiğini söyleyen Yıldız, zanlının tutuklu yargılanmasını talep etti.

Yargıç Tutku Candaş, zanlının bir ayı aşmamak üzere cezaevinde hükümsüz tutuklu kalmasına emir verdi.