Zanlı Özdilaver yeniden mahkemede

Lefkoşa’da 2 Aralık tarihinde meydana gelen adam kaçırma soygun meselesi ile ilgili olarak tutuklanan zanlı Danyal Özdilaver dün yeniden mahkeme huzuruna çıkarıldı.

“Kuyumcu dükkânının anahtarını vermezsen seni öldürürüz”

Mahkemede yeminli şahadet veren polis memuru Aytaç Çebi, olguları aktardı. Polis, 02.12.2019 tarihinde Adli Şube’ye gelen bilgide saat 20.00’de Süheyla Argüden’in KL 081 plakalı aracının yanındayken maskeli iki kişi tarafından zorla aracına bindirilip, elleri ve ayakları bağlanıp, müştekiye ait 9 milimetre çapındaki tabancayı kafasına dayayıp, “Kuyumcu dükkânının anahtarını vermezsen seni öldürürüz” dediklerini mahkemeye aktardı. Polis, müştekinin çantasındaki 100 Euro ve bin TL’nin maskeli kişiler tarafından alındığını belirtti.

Polis, zanlı Danyal Özdilaver’in aracının kaçış güzergâhında şüpheli görüldüğünü söyleyen polis, aracında 13.10.2019 tarihinde evine maskeli kişilerce girilen Nijerya uyruklu müştekiye ait I-Phone marka cep telefonu bulunduğunu belirtti. Polis, Demirhan’da gerçekleşen maskeli üç kişinin gerçekleştirdiği soygunla ilgili zanlının bağı olmasının kuvvetle muhtemel olduğunu ve olay mahallindeki araç lastik izleriyle zanlının aracının izlerinin örtüştüğünü söyledi. Polis, zanlının suçlamaları kabul etmediğini ve tahkikatın devam ettiğini söyleyerek, zanlının 4 gün tutuklu kalmasını talep etti.

Zanlının avukatı Sırdaş Kaptanoğlu, tutukluluk talebine itiraz etmedi ve olay gecesi zanlının eşiyle birlikte olduğunu savundu.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Temay Sağer, zanlının soruşturma maksatlı 4 gün süre ile tutuklu kalmasına emir verdi.

(Kamalı Haber)

13/12/2019 17:26