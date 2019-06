Zanlı sayısı 4 oldu

1 Haziran 2019 tarihinde saat 03.15 raddelerinde, Gazimağusa’da, avukat ofislerinin bulunduğu binada kullanılmayan 22 numaralı ofisin ateşli silah ile 3 el ateş edilerek camlarının kırılarak hasara uğratılmasıyla ilgili 3 zanlı tutuklanmıştı. Meselenin tahkikatını sürdüren Müfettiş Muavini Halil Seven tahkikatını tamamladığı cihetle her 3 zanlıyı teminat maksatları bakımından 14.6.2019 tarihinde mahkeme huzuruna çıkarmıştı. Seven şahadetinde, kurşunlama olayında zanlı İ.S ile S.O aleyhine kanunsuz patlayıcı madde, ateşli silah tasarrufu, kasti hasar ve meskûn bölgede ateş açma suçlamasıyla ayrı bir dosya tanzim ettiğini belirtmişti. 3.cü M.G zanlı olan aleyhine de kanunsuz ateşli silah taşıma ve tasarruf, patlayıcı madde tasarruf ve kullanma ile kasti hasar suçlamasıyla başka bir dosya tanzim edildiğini aktaran Seven zanlıların teminata bağlanmasını talep etmişti. Seven şahadetinde 3 zanlı ile ilgili tahkikatını tamamladığını ancak mesele ile ilgili aranan şahıslar olduğuna dair vurgu yapmıştı. Olayla ilgili olguları değerlendiren yargıç Umut İnan zanlı İ.S ve zanlı 2 S.O yu hükümsüz tutuklu olarak 75 günü aşmamak kaydıyla merkezi ceza evine gönderirken zanlı 3 M.G yi KKTC vatandaşı olması nedeniyle tutuksuz yargılanmak maksadıyla teminata bağlayarak serbest bırakmıştı. Sürdürülen tahkikat sonucu mesele ile ilgili bağlantısı olduğu cihetle aranmakta olan R. C ( E-38 ) 25.6.19 tarihinde kendi isteğiyle polise giderek teslim oldu. Bugün zanlı R.C ek tutukluluk talebiyle Gazimağusa kaza mahkemesinde yargıç huzuruna çıkarıldı. Tahkikat subayı Halil Seven yeminli şahadetinde zanlının arandığını öğrenmesi üzerine 25.6.19 tarihinde polise gelerek teslim olduğunu ve itiraf niteliğinde olmayan gönüllü bir ifade verdiğini aktardı. Seven şahadetine devamla zanlının olayla bağlantısı olmadığına dair beyanda bulunmasına karşılık 20 gün içerisinde neler yaptığı, kiminle nasıl ve ne şekilde kaldığına dair izahat veremediğine vurgu yaptı. Yapmış olduğu tahkikatta zanlının olayın azmettiricisi olan V.Ç ile irtibat kurup zanlıları olay yerine getiren kişi olduğunu aktaran Seven turist vizesi ile KKTC de bulunan zanlının izin süresinin 5 gün içinde dolacağını belirtti ve zanlı aleyhine 2 gün tutukluluk emri verilmesini talep etti. Talebi değerlendiren yargıç Umut İnan zanlının 2 gün süreyle poliste tutuklu kalması yönünde emir verdi. (MHA)