Zanlı, şikayet üzerine tutuklandı

(Kamalı Haber)- Lefkoşa’da meydana gelen “korkutmak amacıyla silah taşıma, şiddet kullanma tehdidi, kanunsuz bıçak taşıma, rahatsızlık ve darp” suçlarından tutuklanan Mustafa Varan bugün mahkemeye çıkarıldı.

Lefkoşa Adli Şube’de görevli polis memuru Erkan Yılmaz olguları aktardı.

Polis, olayın 30 Aralık 2023 tarihinde, saat 15.40 sıralarında Surlariçi'nde, umumi bir yer olan Küfizade Sokak'ta meydana geldiğini söyledi. Polis, zanlının asfalt yol içerisinde makul mazereti olmaksızın yüksek sesle "İnşallah deprem olur, inşallah geberirsiniz" diye bağırarak rahatsızlık yaptığı sırada, kendisini uyaran R.A.’ya saldırdığını belirtti. Polis, zanlının tasarrufunda taşıdığı 33 santimlik bıçağı, korkutmak maksadıyla doğrultarak, R.A.’ya hitaben 'Yere diz çök, benden özür dile yoksa seni gebertirim' diyerek şiddet kullanma tehdidinde bulunup, darp ettiğini açıkladı.

Polis, zanlının şikayet üzerine tutuklandığını belirtti.

Polis, 31 Aralık 2023 tarihinde zanlıya işlemiş olduğu suçlarla ilgili yazılı tebliğ edildiğini, kabul yönünde cevap verdiğini açıkladı.

Soruşturmanın tamamlandığını, bıçağın emare alındığını kaydeden polis, zanlının uygun bir teminata bağlanmasını talep etti.

Polisin ardından söz alan zanlı ise Barış, Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesi’nde şizofren tedavisi gördüğünü ifade etti.

Huzurundaki şahadeti değerlendiren Yargıç Gülay Süleymanoğlu Uğur, zanlının yargılanıncaya değin yurtdışına çıkışını yasaklayarak, 400 bin TL şahsi kefalet senedi imzalaması ve haftada bir gün polise ispat-ı vücutta bulunması koşuluyla tutuksuz yargılanmasına emir verdi.