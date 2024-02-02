Zanlı suçüstü yakalandı!

KKTC’de ikamet izinsiz olarak yaşayan Nijerya uyruklu Festus Joseph tutuklanarak, dün teminat talebiyle mahkemeye çıkarıldı.

Lefkoşa Adli Şubede görevli polis memuru Emine Çıkan mahkemede olguları aktardı. Polis, zanlının 1 Şubat 2024 tarihinde saat 21.00 sıralarında Lefkoşa Adli Şube’ye gelerek, ülkesi Nijerya’ya gitmek için polisten yardım istediğini belirtti.

Polis, zanlının yapılan muhaceret kontrolünde 27 Ekim 2021 tarihinden beri 794 gün KKTC’de ikamet izinsiz olarak kaldığının belirlendiğini söyledi. Polis, zanlının suçüstü tutuklandığını, Muhaceret Dairesinden yapılan kontrolde ülkede kaçak yaşadığının teyit edildiğini belirtti. Polis memuru, Nijerya uyruklu zanlının ülkede herhangi bir yasal bağı olmadığını ifade ederek, tutuklu yargılanmasını talep etti. Polisin ardından söz hakkı verilen zanlı ise 2021 yılında ülkeye geldiğini, ilk etapta oturma izni aldığını ancak mali sorunlardan dolayı yasal işlemlerini devam ettiremediğini söyledi.

Huzurundaki şahadeti değerlendiren Yargıç Zehra Yalkut Bilgeç, ikamet izinsiz suçunun 6 aya kadar hapis öngören ve gün geçtikçe yaygınlaşan bir suç olduğunu belirterek, zanlının 20 günü aşmayacak bir süreyle cezaevine gönderilmesine emir verdi.