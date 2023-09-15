Zanlı Teminatla Serbest Bırakıldı

Lefkoşa’da bir işletmenin 3 kişi tarafından basılması olayıyla ilgili tutuklanan Ramazan Can bugün teminat talebiyle mahkemeye çıkarıldı.

Lefkoşa Adli Şube’de görev yapan polis memuru İbrahim Ertarkan, mahkemede olguları aktardı. Polis, 30 Ağustos 2023 tarihinde saat 15.30'da Lefkoşa’nın Yenişehir bölgesinde finans alanında faaliyet gösteren bir işletmeye giden kimliği meçhul üç erkek şahsın, konu işletmede eğitim müdürü olarak görev yapan çalışana, o sırada iş yerinde bulunmayan genel müdürü defalarca sorup, aranmasını istedikten sonra genel müdüre ulaşamamaları üzerine çalışanın masasının üzerinde bulunan bilgisayar monitörüne kasten ve kanunsuz bir şekilde yumruk atıp, kırdıklarını söyledi. Polis memuru, zanlıların çalışana, “Biz üç kişiyiz, tekrar geleceğiz” deyip, işletmeden ayrıldıklarını aktardı. Polis, akabinde işletme sahibinin Lefkoşa Adli Şubede ifadesi temin edilirken, daha önceden tanıdığı Ramazan Can’ın kendisini Whatsapp’tan arayarak, “Ağanın selamı var, bir hasta çocuk için 20 bin Amerikan doları para göndermeni istedi. Para verilmediği takdirde iş yerine gönderilenler her geçen gün artacak. Oraya giden çocuklar aşırıya kaçtıysa kulaklarını çekerim, parayı gönderecek misin ağaya ne söyleyeyim diyerek tehdit yolu ile para istediğini açıkladı. Polis, iş yerine giden Muhammet Polat, Muhammet Kaya ve Enes Baturay’ın tespit edilerek, 31 Ağustos 2023 tarihinde tutuklandığını, soruşturmanın ardından 8 Eylül 2023 tarihinde teminata bağlanarak, serbest bırakıldıklarını anımsattı. Polis memuru, zanlı Can hakkında ise 9 Eylül 2023 tarihinde tutuklama emri alındığını, ancak yurt dışında olduğu için 12 Eylül 2023 tarihinde ülkeye giriş yaparken, Ercan Havalimanı’nda tutuklandığını söyledi. Polis, yapılan soruşturma sonucu işletme sahibinin arandığı telefonun zanlıya ait olduğunu belirlediklerini açıkladı. Polis, zanlının ülkede üniversite eğitimi gördüğünü belirterek, uygun bir teminata bağlanmasını talep etti.

Huzurundaki şahadeti değerlendiren Yargıç Tutku Candaş, zanlının 20 bin TL nakit teminat yatırması, bir kefilin 150 bin TL değerinde kefalet senedi imzalaması şartlarıyla tutuksuz yargılanmasına emir verdi. (Kamalı Haber)