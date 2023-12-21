Zanlı: Uyuşturucuyu tanımadığım biri tarafından aldım

Lefkoşa’da Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğü Ekipleri tarafından gerçekleştirilen operasyon kapsamında 28 gram uyuşturucu madde ile yakalanan Hasan Dikkaya dün teminat talebiyle yeniden mahkemeye çıkarıldı. Polis memuru İbrahim Atabek olguları aktardı. Polis, 18 Aralık 2023 tarihinde, saat 23.30 sıralarında, Lefkoşa’da İstanbul Sokak’ta RU006 plakalı aracıyla seyreden zanlının devriye gezen ekipler tarafından durdurulduğunu söyledi.

Polis, zanlının aracında yapılan aramada 28 gram hintkeneviri ele geçirildiğini belirtti. Polis, sorgulanan zanlının ifadesinde uyuşturucu maddeyi Lefkoşa’da tanımadığı bir şahıstan aldığını söylediğini aktardı. Polis memuru, zanlının soruşturma kapsamında mahkemeye çıkarılarak, hakkında 3 gün süreyle tutukluluk emri alındığını belirtti. Polis, zanlının cep telefonunun incelemesinin sürdüğünü, soruşturmanın devam ettiğini belirtti. Polis, ancak zanlının soruşturmanın geri kalan kısmına etki edemeyeceğini, çalışma izninin iş veren tarafından iptal edildiğini kaydederek, tutuklu yargılanmasını talep etti.

Huzurundaki şahadeti değerlendiren Yargıç Zehra Yalkut Bilgeç, çalışma izni iptal edilen ve ülkede yasal bağı kalmayan zanlının 2 ayı aşmayacak süreyle cezaevine gönderilmesine emir verdi.

(Kamalı Haber)