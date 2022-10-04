Zanlılar 3 gün tutuklu kalacak

Hamitköy’de uyuşturucu maddeleri saklı oldukları yerden almaya gelen zanlılar Ömer Ergün, Cemal Gören, Umut Kahraman ve Kaan Muhammed Burkay tutuklanarak mahkeme huzuruna çıkarıldılar.

Mahkemede yeminli şahadet veren polis memuru Cemal Ramiz, olguları aktardı. Polis, zanlı 03.10.2022 tarihinde saat 20.15’de Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğünde görevli bir polis ekibi tarafından, Hamitköy’de Kuzey istikametten Güney istikamete giden asfalt yolun sol tarafında bulunan ağaçlar altına gizlenmiş vaziyette bir miktar kokain, bir miktar da hintkeneviri türü uyuşturucu madde bulunup, pusu görevine başlandığını belirtti. Polis, yaklaşık 8 Gram ağırlığında Kokain türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde, yaklaşık 25 Gram ağırlığında Hint keneviri türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde ve 2 adet üzerlerinde uyuşturucu madde kalıntısı olduğuna inanılan hassas teraziyi RR 072 plakalı araç ile almaya gelen Lefkoşa’da sakin Ömer Ergün (E-20), Cemal Gören (E-28) Umut Kahraman (E-18) ve Kaan Muhammed Burkay (E-20) tespit edilmiş olup bilahare konu araç içerisinde yapılan arama neticesinde 2 adet ucu yanık vaziyette içerisinde tütün ile karışık hintkeneviri türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde ve foil kağıdına sarılı 1.5 gram hintkeneviri türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde bulunarak emare olarak alındığını belirtti. Polis, zanlı Ömer Ergün’ün konu maddeleri 28 Eylül 2022 tarihinde aranan bir şahıs aracılığı ile bin 160 Euro’ya 12 gram kokain, 25 gram hintkeneviri aldığının tespit edildiğini söyledi. Polis, zanlının konu maddelerin 4 gramını 6 bin 700 TL karşılığında hassas terazide tartıp, paketlediği yönünde tespitler olduğunu belirtti. Polis, 4 zanlının da ifade verdiğini, tahkikatın yeni başladığını, ifadelerin teyit ve tekzibinin yapılması gerektiğini söyleyerek, 3 gün talep etti. Zanlıların avukatı itiraz etmedi.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Nil Elodie Çeliker, zanlıların 3 gün tutuklu kalmasına emir verdi(Kamalı Haber)

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04/10/2022 14:06