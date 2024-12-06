Zanlılar 3’er gün süreyle tutuklu kalacak

(Kamalı Haber)- Mali polis tarafından yürütülen insan kaçakçılığı soruşturması kapsamında tutuklanan Tezer Mercan, Nissanka Sadunii Wasa de Silva, Ahsan Chaudhary ve Priyadursha Opatha Vithange bugün sabah mahkemeye çıkarıldı. Mali Şube’de görevli polis memuru Ali Kamalı, zanlılar Mercan ile Silva’nın sahte evrak düzenleme, tedavüle sürme, suç gelirini aklama ve insan kaçakçılığı suçlarından tutuklandığını söyledi. Polis, Ahsan Chaudhary’in sahte evrak düzenleme, tedavüle sürme ve delilleri tahrip etme, Priyadursha Opatha Vithange’nin ise KKTC’de izinsiz ikamet etme suçlarından tutuklandığını belirtti.

Polis, ilk önce duruşmaya çıkarılan Tezer Mercan ve Nissanka Sadunii Wasa de Silva hakkındaki iddiaları aktardı. Polis, 5 Aralık 2024 tarihinde Çalışma Bakanlığının 2 Aralık 2024 tarihinde Özgür Gazetede yayımlanan insan ticaretiyle ilgili haber üzerine yapmış olduğu şikayet üzerine başlatılan soruşturma kapsamında tutuklandığını söyledi. Polis, Mayıs- Kasım tarihleri arasında zanlı Silva'nın talebi üzerine Lefkoşa'da faaliyet gösteren TezTur Turizm ve Seyahat şirketinin sahte belge düzenleyerek, Sri Lanka uyruklu Priyadursha Opatha Vithange ve bir şahsı kişi başı bin 800 dolar para karşılığında KKTC’ye giriş yapmaları için Gönyeli'deki Royal Place otele turizm şirketi adına düzenlenen sahte evrakla turist gibi göstererek rezervasyon yaparak, ülkeye turist olarak, giriş yapmalarını sağladıklarını açıkladı. Polis, zanlı Silva'nın gönüllü ifade vererek bu işi Tezer Mercan ile birlikte gerçekleştirdiğini söylediğini aktardı. Polis memuru, Tezer Mercan’nın 6 Aralık tarihinde Bostancı Sınır Kapısından çıkış yapmak üzereyken yakalandığını söyledi. Polis memuru, alınacak birçok ifade olduğunu, Silva'nın gönüllü ifadesinin araştırılacağını, zanlıların cep telefonlarının inceleneceğini söyledi. Polis, aranan 2 şahıs olduğunu, zanlıların serbest kalması halinde soruşturmaya etki edebileceğini açıklayarak, 3 gün ek süre istedi.

Zanlılar Mercan ile Silvan’ın ardından zanlı Ahsan Chaudhary mahkemeye çıkarıldı. Polis, zanlı Chaudhary'nin ise “sahte evrak düzenleme, tedavüle sürme ve delilleri tahrip etme” suçundan tutuklandığını söyledi. Polis, Gönyeli'deki Royal Place otelde resepsiyonist olarak çalışan zanlının rezervasyon kayıtlarında bin 800 dolar karşılığında turist gösterilerek, ülkeye getirilen 2 kişinin kaydıyla ilgili TezTur'un adını silip wallking yazıp delili tahrip edip, evrakı sahteledikten sonra çıktısını alarak tedavüle sürdüğünü söyledi. Polis, zanlının ifadesinde suçunu kabul ettiğini açıkladı. Polis, çıktının emare alındığını, zanlının insan kaçakçılığı ile bağlantısının olup olmadığına dair araştırma yapılacağını söyleyerek, 3 gün ek süre istedi.

Duruşmaya son olarak zanlı Vithange çıkarıldı. Polis memuru, zanlının KKTC’de ikamet izinsiz kalmak suçundan tutuklandığını söyledi. Polis, insan kaçaklığı ile ilgili başlatılan soruşturmada ifadesi alınan zanlının yapılan muhaceret kontrolünde 1 Aralık’tan beri 4 gün süreyle ülkede izinsiz olarak ikamet ettiğini belirlendiğini açıkladı. Polis memuru, zanlının insan kaçakçılığı meselesinde mağdur olduğunu kaydetti. Polis, zanlının giriş-çıkış dökümlerinin alınacağını, soruşturmanın devam ettiğini belirterek, 3 gün ek süre istedi. Duruşmada Tezer ve Silvan’ın avukatları süreye itiraz etmezken, mahkemede konuşan Gönyeli'deki Royal Place otelin resepsiyonisti Ahsan Chaudhary korktuğu ve patronunun kendisini kovmaması için kaydı sildiğini söyledi. Zanlı Priyadursha Opatha Vithange ise “Ben bir şey yapmadım. Bana evrak gönderdiler geldim, iş kurmak için bu ülkeye geldim”dedi. Huzurundaki şahadeti değerlendiren Yargıç Nuray Necdet zanlıların 3’er gün süreyle tutuklu kalmasına emir verdi.