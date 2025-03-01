Zanlılar 4 Gün Daha Tutuklu Kalacak

Lefkoşa’da gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonu kapsamında tutuklanan Osama Abussahid ve Omar Halami, yeniden mahkemeye çıkarıldı. Polis memuru Ozan Özder mahkemede olguları aktararak, soruşturmanın devam ettiğini belirtti.

Polis memuru, 18 Şubat’ta Osama Abussahid’in tasarrufunda uyuşturucu madde bulunduğunun ve satışını yaptığının tespit edilmesi üzerine operasyon düzenlendiğini söyledi. Aynı gün zanlının Kermiya’daki ikametgahına giden polis ekiplerinin, zanlıların fark etmesi üzerine kapının açılmadığını ve makul güç kullanılarak içeri girildiğini belirtti.

Eve giren polis ekipleri, Osama Abussahid’i koridorda, Omar Halami’yi salonda yakaladı. Yapılan aramalarda, salondaki sehpa üzerinde ve farklı noktalarda toplamda 202 gram hint keneviri türü uyuşturucu madde bulundu. Ayrıca, metal öğütücü ve elektronik tartı cihazı da ele geçirildi.

Polis, Osama Abussahid’in yatak odasındaki çantasında, uyuşturucu satışından elde edildiğine inanılan 3 bin 145 TL, 300 dolar, bin 120 sterlin ve 800 TL bulunduğunu aktardı. Zanlı Omar Halami’nin Küçük Kaymaklı’daki evinde yapılan aramada ise cüzdanında 2 bin TL, sehpa üzerinde 10 gram uyuşturucu tespit edildi.

Halami, polise verdiği ifadesinde, uyuşturucu maddeyi Osama Abussahid’ten 300 dolara 15 gram olarak aldığını söyledi. Osama Abussahid ise uyuşturucuyu WhatsApp aracılığıyla irtibat kurduğu, Güney Kıbrıs’taki bir şahsın yönlendirmesiyle temin ettiğini ve yine onun yönlendirdiği kişilere satış yaptığını itiraf etti.

Polis, yapılan soruşturmalarda Osama Abussahid’in 10-18 Şubat 2025 tarihleri arasında 4 gram uyuşturucu satışı yaparak 3 bin 600 TL kazandığını ve paranın bir kısmını harcadığını belirledi.

Her iki zanlının da itiraf içerikli gönüllü ifade verdiğini belirten polis, soruşturmanın sürdüğünü, alınacak ifadeler ve aranan şahıslar olduğunu kaydetti. Ayrıca zanlıların cep telefonlarının incelendiğini ve sürecin devam ettiğini vurgulayarak, mahkemeden 4 gün ek tutukluluk süresi talep etti.

Yargıç Nuray Necdet, zanlıların 4 gün daha tutuklu kalmalarına karar verdi.