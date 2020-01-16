Zanlılar bugün mahkemeye çıkarılacak

Pile - Beyarmudu arasında üsler bölgesinde dün gerçekleşen soygun suçu ile ilgili olarak aranmakta olan H.Ö. (E-28) de tespit edilerek tutuklandı.

Polis Basın Subaylığı tarafından, üç zanlının bugün Gazimağusa Kaza Mahkemesine çıkarılacağı bildirildi.

İngiliz üsler bölgesinde dün, C.K. (E-25), H.Ö. (E-28) ve Y.S. (E-25), C.K'nin önceden araba satın almak için anlaştığı ve bahse konu yere gelmesini sağladığı Kıbrıslı Rum Alexandros Georgiou'u, vücudunun muhtelif yerlerinde elleri ve ayakları ile vurup ciddi şekilde darp etmişti.

Georgiou’nun Mitsubishi marka salon aracını çalarak izinsiz olarak KKTC’ye geçirdiklerini tespit eden polis, söz konusu aracı Kurudere Paşakent sitesinde tespit ederek emare almıştı.

C.K. ve Y.S.’yi tespit ederek tutuklayan polis, H.Ö.’nün ise arandığını kaydetmişti.

16/01/2020 10:03