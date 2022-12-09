Zanlılar cezaevine gönderildi

Soygun, Zorla İnsan Kaçırma Ve Ciddi Darp suçlarından tutuklanan zanlılar Gamal Abelhafith Ahmed Mohamed, Logman Hamid Salih Mohammed, Shihabeldin Rabiy Ismail Mohamed ve Yousif Saifeldeen Abdel Wahab Ali mahkeme huzuruna çıkarıldı.

Mahkemede yeminli şahadet veren polis çavuşu Mustafa Özmüezzin, olguları aktardı. Polis, huzurunuzda bulunan Gamal Abelhafıth Ahmed Mohamed, Logman Hamıd Salıh Mohammed, Shıhabeldın Rabıy Ismaıl Mohamed, Yousıf Saıfeldeen Abdel Wahab Alı’nin Soygun, Zorla İnsan Kaçırma Ve Cıddı Darp suçlarından methaldar olduklarını belirtti.

Polis, 30.11.2022 tarihinde saat 20.00 raddelerinde Lefkoşa-Küçük Kaymaklı'da, Hamitköy'de sakinler Gamal Abelhafith Ahmed Mohamed (E-22), Logman Hamid Salih Mohammed (E-19), Shihabeldin Rabiy Ismail Mohamed veYousif Saifeldeen Abdel Wahab Alı’nin, arkalarından konuştuğu gerekçesiyle eski arkadaşları olan müşteki Ahmed Nader’i (E-20) ikametgah plakası tespit edilemeyen bir araçla okula götüreceklerini söyleyip, alıkoyduktan sonra, Hamitköy' de ağaçlık bir bölgeye götürüp müştekinin yüzüne ve başına elleri ile yumruk vurup, ciddi şekilde darp ettikten sonra adı edilenin üzerinde bulunan I Phone 6 marka telefonunu ve 100 Amerikan doları parayı almak suretiyle soygun suçunu işlediklerini anlattı.

Polis, zanlıların 01.12.2022 tarihinde tespit edilerek, mahkeme emri gereği tutuklandıklarını ve aynı tarihte Gamal Abelhafith Ahmed Mohamed’in ikametgahında yapılan aramada müştekiye ait IPhone 6 marka cep telefonunun tespit edilerek emare olarak zapt edildiğini söyledi. Polis, mesele ile ilgili zanlıların etki edebileceği tahkikatın tamamlandığını belirtip, tutuklu yargılanmalarını talep etti.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Nil Elodie Çeliker, zanlıların 2 ayı aşmamak üzere cezaevinde hükümsüz tutuklu kalmasına emir verdi.

(Kamalı Haber)

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09/12/2022 14:51