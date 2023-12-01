Zanlılar cezaevine gönderildi

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01/12/2023

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Zanlılar cezaevine gönderildi


 Başkalarına ait pasaportlarla ülkeden çıkış yapmaya çalışan Sri Lanka uyruklu Sehengen Patarinan ile Horathal Puslahatha dün mahkemeye çıkarıldı.

İsimleri henüz tespit edilemeyen zanlılar hakkında 3 gün tutukluluk emri alındı.

Demirhan Polis Karakolu’nda görevli polis memuru Ozan Kuşak olguları aktardı.

Polis, zanlıların Metehan Sınır Kapısı’ndan ülkeye giriş yaptıktan sonra  27 Kasım 2023 tarihinde saat 07.00 raddelerinde Ercan Havalimanı’na KKTC’den çıkış yapmak için gittiklerini söyledi.

Polis, Sehengen Patarinan’ın Poorna Shashindra Wergala adına, Horathal Puslahatha’nın ise  Deepika Rajakaruna adına düzenlenmiş, Srilanka pasaportlarını görevli memura vermek suretiyle suç işlediklerini söyledi.

Polis, zanlıların suçüstü tutuklandığını belirtti. Polis, emare alınan iki pasaportun uzman tarafından incelendiğini açıkladı. Polis, zanlıların ifadelerinde iki pasaportu güneyde 4 bin euroya temin ettiklerini, amaçlarının İtalya’ya gitmek olduğunu söylediklerini açıkladı.

Polis, soruşturmanın tamamlandığını belirterek, zanlıların tutuklu yargılanmasını talep etti.

Mahkemede gözyaşı döken zanlılar, cezaevine gitmek istemediklerini, ülkelerine dönmek istediklerini söyledi.

Huzurundaki şahadeti değerlendiren Yargıç Zehra Yalkut Bilgeç, zanlıların bir ayı aşmayacak süreyle cezaevine gönderilmelerine emir verdi.

(Kamalı Haber)

 

 

 

 

 

 

 

01/12/2023 15:31
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TAGS: Zanlılar, cezaevine, gönderildi, sahte pasaport,
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