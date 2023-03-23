İhraç edildi, sahte pasaportla geri geldi

Sahte pasportla kayıt temin eden Atik Hasan ve Adem Aldırmaz tutuklandı. Zanlılar mahkemeye çıkarıldı.

(Kamalı Haber)

Mahkemede yeminli şahadet veren polis memuru Soner Şaban zanlı zanlı Atik Hasan’ın 09.07.2018 yılı içerisinde Mağusa'da kaçak olarak tespit edilip ihraç edildikten sonra memleketi olan Bangladeş'e gittiğini ve orada 330 euro karşılığında sahte pasaportla 2020 yılında ülkeye geldiğini anlattı.

Polis daha sonra zanlı Adem Aldırmaz'ın aracılığı ile KKTC İçişleri ve KKTC Çalışma Bakanlığında söz konusu sahte pasaport ile kayıt temin edildiğini açıkladı.

Polis, adı edilenlerin mahkeme emri ile tutuklandığını söz konusu sahte pasaportun emare olarak alındığı ayrıca zanlıların mesele ile ilgili olarak itiraf niteliğinde gönüllü ifade verdiğini belirtti.

Yargıç Nil Elodie Çeliker, zanlıların 1 gün tutuklu kalmasına emir verdi.

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23/03/2023 13:54