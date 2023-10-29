Zanlılar mahkemeye çıkarıldı

Yayla köyünde meydana gelen “ürün hırsızlığı ve mülke tecavüz” suçlarından tutuklanan Zafer Kozalak ile Murat Toker bugün mahkemeye çıkarıldı.

Güzelyurt Adli Şube’de görevli polis memuru Özge Nalbant olguları aktardı.

Polis, Zafer Kozalak’ın 28 Ekim 2028 tarihinde 09.00-13.00 saatleri arasında Kumköy’de A.E.’ye ait bahçeden bin 300 TL değerinde 260 kilo portakalı toplayarak, çaldığını söyledi. Polis, zanlının ihbar üzerine olay yerinde suçüstü yakalandığını açıkladı. Polis memuru, zanlının çalmış olduğu 260 kilo portakal ile 6 adet boş torbanın emare alındığını belirtti. Polis, tutuklanan zanlının ifadesinde kendisini olay yerine Murat Toker’in bıraktığını ve portakalları kesmesini söylediğini anlattığını açıkladı.

Polis memuru Özge Nalbant zanlı Toker’in aynı gün Güzelyurt’ta tespit edilerek, yakalandığını belirtti. Polis, iki zanlının daha önceden Güzelyurt bölgesinde birlikle birçok ürün çaldığını açıkladı. Polis memuru, soruşturmanın devam ettiğini, alınacak ifadeler olduğunu, ayrıca zanlıların bölgede meydana gelen diğer vakalarla ilgilerinin olup olmadığının araştırılacağını söyleyerek, 3 gün süreyle tutuklu kalmalarını talep etti.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Gülay Uğur, hakkında uyuşturucu madde ithal ve tasarrufu suçundan soruşturma yürütülen zanlının soruşturma amaçlı 3 gün süreyle tutuklu kalmasına emir verdi.

(Kamalı Haber)