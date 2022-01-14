Zanlılar, sopalar ve kar maskeleri aranıyor

Lefkoşa’da meydana gelen “Kasti Hasar, Tecavüz-i Alet Taşıma, Rahatsızlık, Uygunsuz Tavır Hareket” suçları ile ilgili olarak tutuklanan zanlı Ertunç Sayıner mahkeme huzuruna çıkarıldı.

Polis, kar maskeli 4 kişinin arabayı hasara uğratmasıyla ilgili tahkikatın yeni başladığını alınması gereken ifadelerin, cep telefonu dökümlerinin, zanlı ile beraber olan 2’sinin adı belirlenen 3 erkek şahsın tespiti ve mahkeme önüne çıkartılması ayrıca olayda kullanılan sopaların ve kullanılan kar maskelerinin bulunarak emare olarak zapt edilmesi gerektiğini belirtti.

Polis, zanlının serbest kalması durumunda aranan kişilere ve emarelere etki etme olasılığı kuvvet ve muhtemel olduğundan tahkikatın salimen yürütülebilmesi için 7 gün poliste tutuklu kalmasını talep ederim.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Mine Ozankaya zanlının soruşturma maksatlı 7 gün poliste tutuklu kalmasına emir verdi.

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14/01/2022 14:09