Zanlılar teminata bağlandı

Gazimağusa’ da Kaliland bölgesinde geçtiğimiz Pazartesi saat 18.45 raddelerinde, umumi bir yerde yaşanan yaralama, kanunsuz bıçak taşıma, kavga ve rahatsızlık suçlarından methaldar Kuveyt vatandaşı A. K. ( E.23 ) ve B. S ( E.26 ) polis tarafından tutuklanmışlar ve 23.4.19 tarihinde haklarında 3 gün tutukluluk emri alınmıştı. Zanlılar bugün teminat talebiyle ayrı ayrı mahkeme huzuruna çıkarıldılar. Meselenin tahkikat memuru Şükrü Hafız, mahkemede yemin altında tahkikatıyla ilgili bilgiler aktardı. Yapmış olduğu tahkikatta olay esnasında kullanılan ağız uzunluğu 10.5 cm toplam uzunluğu 23 santim olan kelebek cinsi bıçağın zanlı 1 A. K’nin tasarrufunda olduğu ve kavga esnasında zanlı 2 B. S’ye sağ ve sol el parmaklarından yaraladığının tespit edildiğini aktardı. Bu aşamada zanlı A.K ye B. S’ı bıçakla yaralama, kavga ve rahatsızlık suçlarından dosya tanzim edilirken zanlı 2 B.S ye de kavga ve rahatsızlık suçlarından dosya tanzim edildiğini aktaran Hafız yaralama dosyasında şikâyetçi olan B. S’ın da şikâyetini geri çektiğini belirtti. Olguları değerlendiren yargıç Umut İnan her iki zanlının KKTC dışına çıkışlarını yasaklayarak kimlik, pasaport ve seyahat belgelerini polise teslim etmelerini, zanlı 1 A.K nin 4 bin TL, zanlı 2 B.S nin de 2 bin TL nakdi teminat ödemeleri şartıyla serbest kalmalarını emretti.