Zanlılar yeniden mahkemeye çıkarıldı

Lefkoşa’da meydana gelen Soygun, Sirkat, Zorla insan kaçırma, şiddet tehdidi ve darp suçlarından methaldar olan zanlılar Usman Ali ve Hassan Raja’nın ardından tutuklanan zanlılar Usman Ali ve Muhammad İrfan Ashraf, yeniden mahkeme huzuruna çıkarıldı.

Mahkemede yeminli şahadet veren polis memuru Aytaç Çebi, olguları aktardı. Polis, zanlıların Soygun, Sirkat, Zorla insan kaçırma, şiddet tehdidi ve darp suçlarından methaldar olduklarını belirtti. Polis, 30.12.2019 tarihinde Haspolat' da, Usman Ali, Hassan Raja, Usman Ali ve Muhammad İrfan Ashraf isimli zanlıların Kashif Манмооd’u zorla kaçırıp, Hamitköy’e Usman Ali’nin Haspolat' ta bulunan ikametgâhına götürdükten sonra, adı edilenin ellerini ve gözlerini bağladıktan sonra yüzüne tokat ve yumruk vurup boğazını sıktıktan sonra, tasarrufunda bulunan Samsung 6 age marka cep telefonunu, 50 TL parayı ve Pakistan pasaportunu aldıktan sonra adı edileni henüz plakası ve markası tespit edilemeyen İrfan isimli şahsa ait bir araç ile Lefkoşa Girne kapısında Hassan Raja' nın kalmakta olduğu eve götürerek 01.01.2020 tarihine kadar alıkoyduklarını mahkemeye aktardı. Polis, olayın polise 01.01.2020 tarihinde intikal ettiğini ve zanlılar Usman Ali ve Hassan Raja’nın tutuklandığını söyledi. Aranan zanlı Usman Ali ve Muhammad İrfan Ashraf’a ait olan plakası henüz tespit edilemeyen aracın halen arandığını söyleyip, zanlının 3 gün tutuklu kalmasını talep etti.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Temay Sağer, zanlıların 3 gün tutuklu kalmasına emir verdi.

(Kamalı Haber)

07/01/2020 16:47