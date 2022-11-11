Zanlılardan 2’si cezaevine gönderilirken 1’i serbest kaldı!

Gazimağusa’da 28.10.2022’de Çıkmaz Sokak Operasyonu’nda ele geçirilen 1 kilo 55 gram ağırlığında uyuşturucu olduğuna inanılan madde, 1 adet hassas terazi ve uyuşturucu madde satışından elde edildiğine inanılan 9650 TL, 50 Sterlin, 950 Dolar ve 18.290 Euro nakit parayla ilgili tutuklanan 1’i Filistinli 3 genç aleyhindeki soruşturma bitti.

Mahkeme suç üstü tutuklanan N.Y. (E-25) ve Filistin uyruklu S.S.S.R. (E-24) ‘yi her ne şart altında olursa olsun, 3 ayı geçmeyen bir süre Lefkoşa Merkezi Cezaevi’ne gönderilirken, KKTC dışına çıkmaktan men edilen O.A.B. ise 20 bin TL nakdi teminat karşılığında serbest bırakıldı.

Gazimağusa Kaza Mahkemesi’ne Kıdemli Yargıç Çiğdem Güzeler huzuruna görüşülen duruşmada, meseleyle ilgili talebi, soruşturmayı yürüten polis memuru Nurettin Enginer aktardı.

Nurettin Enginer, zanlı N.Y.’ye 1 kilo 45 gram 49 miligram uyuşturucu madde alma ve tasarruf, 16 gram uyuşturucu verme, 27 gram 200 mg kokain alma ve tasarruf, S.S.S.R.’ye 1 kilo 45 gram 49 miligram uyuşturucu madde alma ve tasarruf, O.A.B’ye ise 16 gram alma ve tasarruf suçlarından yazılı sava tebliğ ettiğini söyledi.

Enginer, mahkemeden N.Y. ve S.S.S.R.’yi cezaevine, O.A.B.’yi ise uygun bir teminata bağlamasını istedi.

Mahkemede zanlı S.S.S.R.’yi temsil eden Avukat Ramadan Sanıvar, meseleyle bağlı olmadığını ileri sürerek, S.S.S.R.’ nin suçla bağlantısı olmadığını iddia etti.

Ramadan Sanıvar, alınan ifadenin gönüllü olmadığını iddia ederek, “ Baskı kurdunuz, tehdit ettiniz, fiziksel yönden insanlık dışı muamele yaparak ifade algınız” dedi ve mahkemeden S.S.S.R.’yi şartsız salıverilmesini istedi.

Kıdemli Yargıç Çiğdem Güzeler, N.Y. ve S.S.S.R.’yi 3 ayı geçmeyen bir süre Lefkoşa Merkezi Cezaevi’ne gönderirken, O.A.B.’yi KKTC dışına çıkmaktan men ederek, 20 bin TL nakdi teminata yatırmasına ve KKTC vatandaşı muteber bir şahsın 100 bin TL’lik kefalet senedi imza etmesine emir verdi. (MHA)

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11/11/2022 17:34