Zanlıların ihraç işlemleri başlatılacak!
Zanlılar dün Girne’de mahkemeye çıkarıldı.
29/10/2019
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Girne’de gerçekleştirilen kontrollerde KKTC'de kaçak kaldıkları tespit edilen Kenan Aktaş, Ali Balcı ve Folorent Mhube dün Girne’de mahkemeye çıkarıldı.
Polis memuru Süleyman Talu, zanlıların önceki gün girnede gerçekleştirilen rutin kontrollerde tespit edildiklerini söyledi.
Polis, zanlı Ali Balcı’nın 5 Aralık 2018, Florent Mhube’nin 28 Mayıs 2018 ve Kenan Aktaş’ın 1 Ağustos 2019 tarihinden beridir ülkede ikamet izinsiz kaldıklarını ifade etti.
Zanlılar hakkında ihraç işlemleri başlatacaklarını kaydeden Talu, 3 gün süre istedi.
Mahkeme talebi kabul ederken, söz hakkı alan zanlılar ülkelerine dönmek istediklerini ifade etti.
KAMALI HABER