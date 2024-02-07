Zanlının 5 dosyalık sabıkası ve 10 davası var!

Lefkoşa’daki evinde alkolüyken 13 yaşındaki kızına cinsel saldırıda bulunduğu iddia edilen 40 yaşındaki A.S. tutuklanarak, dün mahkemeye çıkarıldı.

Lefkoşa Adli Şube’de görevli polis memuru Soner Şaban mahkemede olguları aktardı. Polis, 6 Şubat 2024 tarihinde saat 23.00 raddelerinde Lefkoşa'da Küçükkaymaklı bölgesinde ikamet eden zanlının nefesinde 170 promil alkollü içki tesiri altında olduğu esnada evde yatak odası içerisinde kendisine cevap vermediği gerekçesiyle 13 yaşındaki kızının yanağına gayri kanuni olarak bir kez tokat atıp darp etti ve cinsel saldırıda bulunup çocukla cinsel davranışla kasten fiziksel temas kurarak çocuğun cinsel istismarı suçunu işlediğini söyledi.

Polis, olayın ardından kız çocuğunun Sosyal Hizmetler memuru huzurunda ifadesinin temin edildiğini, aynı evde kalmakta olduğu kardeşi kardeşiyle birlikte Sosyal hizmetler Dairesine teslim edildiğini açıkladı. Polis memuru, zanlının 5 dosyalık sabıkası ve 10 davası olduğunu, meselenin kamuoyunda yankı uyandıracağını ifade ederek, tutuklu yargılanmasını talep etti. Polis, savcının sorusu üzerine kız çocuğunun gece evden çıkıp, sokakta panik ve endişeli bir şekilde arkadaşını telefonla arayarak, olayı anlattığını, arkadaşının da polisi arayıp, durumu bildirdiğini ve olay yerine gittiklerini açıkladı.

Huzurundaki şahadeti değerlendiren Yargıç Zehra Bilgeç Yalkut, zanlının 2 ayı aşmayacak süreyle cezaevine gönderilmesine emir verdi.

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