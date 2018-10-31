Zanlının Annesi Mahkemede Fanalık Geçirdi

Mahkemede mesele ile ilgili şahadet veren Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğü’nde görev yapan polis memuru Mehmet Sevinç olayla ilgili bulguları aktardı. Sevinç, 25 Ekim tarihinde, saat 13.00 sıralarında, Lefkoşa’da Cürümleri Önleme Şubesi ekibinin, Gazeteci Kemal Âşık Caddesi üzerinde şüpheli olarak gördüğü Berk Kelik’in üzerinde yapılan aramada, yaklaşık 1 gram ağırlığında sentetik cannabinoid türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde bulunarak emare olarak alındığını mahkemeye aktardı. Polis, zanlının itiraf içerikli gönüllü ifadesinde konu maddeyi zanlı Hakan Arabacı’dan 200 TL karşılığında aldığının belirlendiğini ve Arabacı’nın da tutuklandığını söyledi. Polis memuru Özkırda mesele ile ilgili olarak yürütülen tahkikatın tamamlandığını zanlı Kelik’in suçunu kabul ettiğini ancak Arabacı’nın kabul etmediğini belirterek mahkemenin uygun göreceği bir teminata bağlanmasını talep etti.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Cenkay İnan zanlıların ilerde görüşülecek davasında hazır olmasını sağlamak maksadı ile zanlı Berk Kelik’in 1 ayı geçmeyecek şekilde hükümsüz tutuklu olarak cezaevinde beklemesi koşulu ile cezaevinde beklemesine emir verdi. İnan zanlı Arabacı’nın ise yurtdışına çıkışının yasaklanması, 5 TL nakit teminata yatırması ve KKTC vatandaşı muteber 2 kefilin 50 Bin TL değerinde kefalet senedi imzalaması koşulu ile tutuksuz yargılanmasına emir verdi.

Mahkeme sonunda zanlı Kelik’in annesi fenalaşarak baygınlık geçirdi.