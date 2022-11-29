Polis: Zanlının benzer suçtan 4 sabıkası var

Gazimağusa’da görevli Narkotik polisinin, Yeniboğaziçi’nde, düzenlediği Makas Operasyonu’nda, 17 Kasım’da yakalanan E.G. aleyhindeki soruşturma tamamlandı.

KKTC ve İngiliz vatandaşı olup tasarrufunda 440 gram ağırlığında uyuşturucu madde ele geçirilen E.G., her ne şart altında olursa olsun, yasa dışı yolla kaçma ihtimali göz önünde bulundurularak hükümsüz tutuklu olarak 45 günü geçmeyen bir süre Lefkoşa Merkezi Cezaevi’ne gönderildi.

Gazimağusa Kaza Mahkemesi’nde Cez Davaları Kıdemli Yargıcı Çiğdem Güzeler huzurundaki duruşmada, mahkemeye meseleyle ilgili talebi NKÖM görev yapan Erkan Çelik yanıtladı.

Tanık polis Erkan Çelik, zanlıyı 17 Kasım 2022’de Yeniboğaziçi’nde düzenledikleri operasyonda ikametgahında tespit edip tutukladığını hatırlattı.

Çelik, konu ikametgahta yaptıkları aramada, 430 gram ağırlığında hintkeneviri türü uyuşturucu madde, içerisinde tütün ile karışık hintkeneviri türü uyuşturucu madde olan ucu yanık sarma sigara, üzerlerinde uyuşturucu madde kalıntısı olan hassas terazi ve öğütücü ile toplam 10 adet MDMA türü uyuşturucu olan hapı bularak emare zapt ettiğini belirtti.

Tanık polis, zanlıya yazılı dava tebliğ ettiğini belirttikten sonra,mahkemeden çift uyruklu olan zanlıyı yargıda hazır bulunması için cezaevine göndermesini istedi.

Polis ayrıca, zanlının benzer 4 sabıkasının bulunduğunu ve yargıdan kaçma ihtimali olduğunu mahkemeye aktardı.

Huzurundaki şahadeti değerlendiren kıdemli yargıç, zanlıyı, her ne şart altında olursa olsun 45 günü geçmeyen bir süre hükümsüz tutuklu olarak Lefkoşa Merkezi Cezaevi’ne gönderdi. (MHA)

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29/11/2022 18:53