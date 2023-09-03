Zanlının çantasından uyuşturucu bulunan öğütücü ele geçirildi

Başka bir suçtan sorgulanmak üzere polise götürülen Tuğba Diken’in çantasında içerisinde uyuşturucu bulunan öğütücü ele geçirildi. Narkotik ekipleri tarafından gözaltına alınan zanlı bugün Lefkoşa Kaza Mahkemesine çıkarıldı.

Mahkemede olguları aktaran polis memuru Ozan Özder, 2 Eylül 2023 tarihinde saat 16.45 raddelerinde Lefkoşa Adli Şube’de rahatsızlık ve uygunsuz tavr-ı hareket suçlarından tutuklu bulunan Tuğba Tiken’in eşyalarının bulunduğu çantada yapılan aramada içerisinde yaklaşık 10 miligram ağırlığında hintkeneviri türü uyuşturucu madde olduğuna inanılan bir adet metal öğütücü bulunarak emare alındığını söyledi. Polis, zanlı hakkında uyuşturucu madde tasarrufu suçundan da soruşturma başlatıldığını belirtti. Polis memuru, ele geçirilen emarenin analize gönderileceğini, alınacak ifadeler olduğunu belirtti. Polis, zanlının evinin yerini söylemediğini, bu nedenle arama yapılmadığını söyledi. Polis, zanlının evinin tespit edilerek, aranması gerektiğini söyledi.

Soruşturmanın devam ettiğini kaydeden polis, zanlının 3 gün süreyle tutuklu kalmasını talep etti.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Özge Uğraşın, zanlının 3 gün süreyle tutuklu kalmasına emir verdi.

(Kamalı Haber)