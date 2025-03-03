Zanlının Cep Telefonu İncelenecek, Aranan Şahıslar Var

Girne’de 2 Ekim 2024’te bir petrol istasyonunda yaşanan cep telefonu hırsızlığıyla ilgili aranan ve Lefkoşa’da uyuşturucu maddeyle tutuklanan Eyad Mohamed Hassan Abdelrazak Daghash bugün yeniden mahkemeye çıkarılarak, hakkında 8 gün tutukluluk emri alındı.

Polis memuru Fezile Kesat mahkemede olguları aktardı.

Polis, 2 Ekim 2024’te bir petrol istasyonunda yaşanan cep telefonu hırsızlığıyla ilgili aranan zanlının Lefkoşa’da Cürümleri Önleme Şubesi ekibi tarafından tespit edildiğini kaydetti.

Polis, söz konusu şahsın tasarrufundaki çantada ve kaldığı otel odasında yapılan aramalarda, yaklaşık 5 gram hintkeneviri türü uyuşturucu, 2 gram ağırlığında tütünle karışık hintkeneviri türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde, uyuşturucu madde içerdiğine inanılan bir adet hap, tütünle karışık hintkeneviri türü uyuşturucu madde olduğu düşünülen bir adet ucu yanık sigara, üzerinde uyuşturucu madde kalıntısı olduğuna inanılan hassas terazinin bulunduğunu kaydetti.

Polis memuru, ayrıca uyuşturucu madde satışından temin edildiği değerlendirilen 8 bin 125 TL ile 20 Euro nakit paranın emare alındığını söyledi.

Zanlının itiraf içerikli gönüllü ifade verdiğini ve 24 Şubat’ta aranan bir şahıstan 7 gram uyuşturucu, bir hafta önce de yine aranan bir şahıstan uyuşturucu hap aldığını belirtti. Polis, zanlının mahkemeye çıkarılarak, 3 gün ek süre alındığını kaydeden polis,bu süre içerisinde ele geçirilen maddelerin analize gönderildiğini söyledi. Polis, zanlının cep telefonunun da inceleneceğini, aranan şahıs ve alınacak ifadeler olduğunu belirterek, 8 gün ek süre istedi.

Huzurundaki şahadeti değerlendiren Yargıç Zehra Yalkut Bilgeç, zanlının 8 gün süreyle tutuklu kalmasına emir verdi.

(Kamalı Haber)