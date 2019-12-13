Zanlıya soruşturma maksatlı 4 gün tutukluluk

Girne’de alınan ihbar üzerine önceki gün gerçekleştirilen operasyonda ikametgâhında 2 tür uyuşturucu madde bulunan zanlı Erol Mustafa John Terzioğlu ek tutukluluk süresi talebi ile dün yeniden mahkeme huzuruna çıkarıldı.

Mahkemede mesele ile ilgili olarak şahadet veren Polis memuru Ahmet Bayram olayla ilgili bulguları aktardı. Bayram huzurda bulunan zanlı Erol Mustafa John Terzioğlu'nun 11 Aralık 2019 tarihinde 16.30 - 16.50 saatleri arasında Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğü’nde görevli bir polis ekibi tarafından Alsancak - Girne adresinde kalmakta olduğu ikametgâhta mahkeme emri ile yapılan aramada 15 gram hintkeneviri, 1 gram kokain, 2 adet içerilerinde tütün ile karışık hintkeneviri türü uyuşturucu olduğuna inanılan sarma sigara, üzerinde kokain kalıntısı olduğuna inanılan bir adet tabak ve 2 adet beyaz renk üzerlerinde kokain türü uyuşturucu madde kalıntısı olduğuna inanılan naylon parçası bulunarak emare olarak alındığını söyledi. Polis mesele ile ilgili olarak başlatılan soruşturma kapsamında zanlının gönüllü ifade verip suçunu kabul ettiğini vermiş olduğu ifadenin teyit ve tekzibinin yapılacağını, ayrıca uyuşturucu olduğuna inanılan maddelerin analiz sonuçlarının beklendiğini belirterek zanlının soruşturma maksatlı 4 gün daha poliste tutuklu kalmasını talep etti.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Meltem Dündar zanlının soruşturma maksatlı 4 gün poliste tutuklu kalmasına emir verdi.

(Kamalı Haber)

13/12/2019 16:23