Zara'dan itiraf: O rollerin çoğu bana teklif edildi

Türk Halk Müziği sanatçısı Zara katıldığı programda çarpıcı açıklamalar yaptı.

Zara, 'Film Gibi Hayatlar' programına konuk oldu. Pilot olma hayaliyle büyüyen sanatçı yarışmalarda kazandığı birinciliklerin hayatını nasıl şekillendirdiğini şu sözlerle anlattı:

"Birincilikler beni konservatuara götürdü. Bildiğim tek türkü Kırşehir türküsüydü. Tüm sınavlara da bu türküyle girdim ve iki defa birinci oldum. Bu türküyle TRT'de çok değerli şeflerle çalıştım. TRT benim için çok büyük bir okul oldu."

"O ZAMAN ÜNLÜ OLDUĞUMU ANLADIM"

Henüz 20 yaşındayken kazandığı şöhretin hayatında büyük değişikliklere yol açtığını belirten Zara, o dönemin zorluklarını şu sözlerle ifade etti:

"İlk albümüm çok ses getirdi. Henüz 20 yaşındayken bir arabam oldu. Beni görenler kornaya basıp selam verirdi. O zaman ünlü olduğumu anladım. O dönemde şöhrete adapte olmak zordu ama şimdi herkes ünlü."

"TARIK AKAN'IN ÜZERİMDE ÇOK EMEĞİ VAR"

Müzik dışında oyunculuk ve sunuculuk deneyimlerinden de bahseden Zara bu alandaki isimlere minnettarlığını dile getirdi:

"Oyunculuk çok istediğim bir işti. Atıf Yılmaz bana bir teklifle geldi. Onun ve Tarık Akan'ın üstümde çok emeği vardır. Hepsinden çok şey öğrendim. Çok ses getiren dizilerin çoğu vaktinde bana gelmişti, o roller bana teklif edilmişti. Sunuculuk deneyimlerim ise bana kriz yönetimini öğretti."