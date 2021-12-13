Zaroğlu: 11 bin üye falan yok, kalmadı

UBP Milletvekili adayı Bertan Zaroğlu, YDP Genel Başkanı Erhan Arıklı'yı hedef alarak YDP'nin üye sayısını 11.500 olmadığını iddia etti. Zaroğlu sosyal medyadan paylaştığı açıklamasında " '11.500 Üyemiz var' palavraları tüm çıplaklığı ile ortadadır" diyerek Arıklı'yı yalancılıkla suçladı.

Zaroğlu'nun paylaşımı şöyle:

GERÇEKLERİN BİR GÜN ORTAYA ÇIKMAK GİBİ KÖTÜ BİR HUYU VARDIR !

Milletvekilliği adaylık sıralaması seçimlerine katılım oranları siyasi partilerin gerçekleştirdikleri kurultaylardan her zaman daha kalabalık olur zira kurultaylarda bir kaç isim yarışırken, sıralama seçimlerinde 70-80 kişi yarışır ..

Örneğin Ulusal Birlik Partisi kurultayına katılım oranı 8500 iken sıralama seçimine katılım 8750 kişi olmuştur .. 2 adayın yarıştığı Yeniden Doğuş Partisi kurultayina katılım 4500 iken 70 adayın yarıştığı Milletvekilliği adayları sıralaması seçimine katılan üye sayısı 1800 ! kişi olmuştur ..

Bu üyelerin içerisinde 200-300 tanesi de partiye oy vermeyecek olan ama hatır için oy kullanan kişilerdir .. Arıklı'nın ve parti kapatmakla ünlü genel sekreterinin algı yaratmaya yönelik, "11.500 Üyemiz var" palavraları tüm çıplaklığı ile ortaya ortadadır .. Güçlü olanı her türlü iftira ve karalama kampanyaları ile yok etmeye çalışarak, tek tip ve altı boş bir parti oluşturan Arıklı’nın Dün gerçekleşen adaylık sıralama seçiminde çevirdiği dalaverelerle sıralamada hakkını yediği eski yol arkadaşlarımı Tek başına iktidar yolunda emin adımlarla ilerleyen, Milli birlik ve beraberliğe, istikrarlı bir yönetime ihtiyaç duyulan bu dönemde Milletin Partisi olarak bizimde katıldığımız Ulusal Birlik Partisi'ne davet ediyorum ..

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13/12/2021 09:06