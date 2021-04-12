Zaroğlu: Ailemi kurultaya karıştırdılar küfürler ettiler

Yeniden Doğuş Partisi (YDP) milletvekili Bertan Zaroğlu, Günaydın Haber Kıbrıs programına katıldı ve Haber Kıbrıs Genel Yayın Yönetmeni Hüseyin Ekmekçi’nin sorularını yanıtladı.

Bertan Zaroğlu, YDP kurultayında aday olması, seçim süreci, kurultay günü ve sonrasında yaşananları anlattı.

Bertan Zaroğlu, kampanya süresince yaptığı söylemlerden dolayı Erhan Arıklı ile arasındaki kardeşlik hukukunun bittiğine dikkat çekerek, “Aynı parti içinde 2 bireyiz. Özür dilerse kardeşlik hukukumuz devam eder” dedi.

“Üzgünüm ama huzurluyum”

Kurultay sonucunu değerlendiren Zaroğlu, “Emek verip mücadele verdikten sonra üzüntü yaşayabilirim ancak içimde huzur daha fazla. Kampanya sürecini iyi götürdük. YDP’nin büyümesi için medeni cesaret gösterdik ve ortaya çıktık. Hava şartlarına rağmen insanlar kurultaya geldi” dedi.

“Edebimden susuyorum”

Kampanya sürecinin istenmeyen şekilde geçtiğinden bahseden Zaroğlu, “İş adamlarından para aldın şeklinde iftiralara uğradım. Tam tersini bilmeme rağmen edebimden susuyorum. Algı yaratmaya yönelik bir adım atmadım ve suçlama yapmadım. Yüzde 80 üzerinde oy alacağını 3 günde 3800 imza topladığını ve seçimi kazanacağını söyleyen de ben değildim. Karşı tarafa çakıl taşları ve toylar diyen ben değildim” diye konuştu.

“UBP’den destek almadım”

UBP’den destek aldığı iddialarını yanıtlayan Zaroğlu, “Böyle bir şey olmadı bunlar yanlış suçlamalar. Algı operasyonu yaptılar ve üyeleri korkutmak istediler. Kampanyada söyledikleri yalan ve yanlıştı. Üyelerimiz korkutmaya rağmen geldi ve destek verdiler” ifadelerini kullandı.

“Karşılıklı kampanyayı kabul etmiyorum”

İki tarafın da karşılıklı bir birini eleştiren kampanya yürüttükleriyle ilgili değerlendirmede bulunan Zaroğlu, “Karşılıklı yanlış kampanya yürütüldüğünü kabul etmiyorum. Yapılan tüm söylemlere rağmen cevap vermedim. Üyelerime gittim. Sosyal medyada yazılar yazan ve tepki gelenlerin soyadı Arıklı’dır. Erhan Arıklı ve Ayhan Arıklı yazılar yazdı sonra kaldırdı” dedi.

“Ailemi, kurultaya dahil ettiler”

İstifa edeceği ile ilgili iddiaları yanıtlayan Zaroğlu, “Erhan Arıklı’ya kırgınım. Yakışıksız ifadelerle ailemi işin içine kattı. 6 yıldır yol arkadaşım. Benim onayımla makamda oturan kişi. Aile yapımı bilmesine rağmen, algı yaratmak için koltuk uğruna söylemler yaptı. Özür bekliyorum. 3 günlük dünyada bun yapılanlar yakışıksız. Arıklı’nın tutarsızlığı yüzünden aday olduğumu açıkladım” diye konuştu.

“Ailemin varlıklı olduğunu söylemişti”

İş insanlarının desteğiyle kurultaya girdiğiyle ilgili iddiaları yanıtlayan Zaroğlu, “’Bertan’ın ailesi varlıklıdır şahidim’ diyen Arıklı, ‘Bertan bu parayı nereden buldu’ diye konuşuyor. Söylemleri gerçek dışıdır. Ailemin bana gönderdiği parayı TV’de paylaştım. Dekont gösterdim. Görmesine rağmen ‘nereden buldu’ diye algı yaratmaya devam etti. Yaptıklarının yanlış olduğunu söyledim ve özür beklediğimi söylüyorum” ifadelerini kullandı.

“Anneme küfür ettiler”

Ortaya atılan iddialara rağmen herhangi bir iddiada bulunmadığını ve saygılı davrandığını anlatan Zaroğlu, “Abisi, Anneme küfür edecek kadar ileri gitti. Genel kurula saygı duyarım. Partimden ayrılma gibi bir durumum yok” diye konuştu.

“Milletvekilliğinden istifa edebilirim”

Deniz aşırı bir müdahale oldu mu? Sorusunu yanıtlayan Zaroğlu, “Durumları netleştirip, öğrendikten sonra açıklama yapacağım. Açıklama yaptıktan sonra istifa gündemde olabilir. Onurlu bir insanım. YDP’den değil milletvekilliğinden istifa edebilirim. Elimde bir takım bilgiler var. Netleştirirsem istifa edeceğim” dedi.

“Arıklı, birleştirici olması gerekirken ayrıştırıyor”

YDP kurultayında başkan seçilen Erhan Arıklı’nın, birleştirici olmasına rağmen ayrıştırıcı bir tutum sergilediğini anlatan Zaroğlu, “Başkan seçildikten sonra herkesi birleştirmesi ve bütünleştirmesi lazımdı. Ancak ailesi insanları aşağılayıcı söylemler yaptı. Erhan Arıklı, bunlara engel olması gerekirken, kendine oy vermeyenlere UBP ajanı dedi” ifadelerini kullandı.

“Kazanırsam seni partide istemiyorum’ dedi

Erhan Arıklı’nın seçimi kaybetmesi durumunda çekip gideceğini kendisine söylediğini ancak kazanması durumunda kendisini partide istemediğini dile getiren Zaroğlu, “Bakanlıkta yaptığımız bir görüşmede Erhan Bey, seçimi ben kaybedersem ne haliniz varsa görün çekip giderim ben kazanırsam seni partide istemiyorum dedi. Bunu ilk kez söylüyorum. YDP dağılmasın diye fedakârlık yaptım. Kendisi gibi düşünmeyen insanlara başka partiden demek ne kadar doğru?” dedi.

“Ahlaksız iddialarda bulundular”

UBP kurultayında bazı adaylara ve cumhurbaşkanlığı seçiminde Ersin Tatar’a destek verdiği iddiasını yanıtlayan Zaroğlu, “bunlar ahlaksız bir iddiadır. Erhan Arıklı ile birlikte köy köy gezdik. Koronaya yakalandım. Ölümden döndüm 28 gün Türkiye’de tedavi gördüm. Seçimden bir gün önce ülkeye geldim. 2’nci tur seçiminde parti kararı alındı ve Ersin Tatar’ı destekledik. 2’nci turda Ersin Tatar’a oy istemek için yapılan gezilerdeki konuşmalarımı, kurultayda gündeme getirdiler. UBP’de Sadık Gardiyanoğlu’nun imada bulunduğu cümleye en sert tepkiyi ben verdim kendisi sessiz kaldı. Belkide bu açıklamaları kendisi yaptırdı ” diye konuştu.

“Arıklı’nın alacağı 3800 oy nereye gitti”

Erhan Arıklı’nın kurultay öncesi üyeleri korkutup, partinin kapatılmasına işaret ederek oy devşirmek istediğine dikkat çeken Zaroğlu, “Üyelerin bir kısmı algı operasyonuna yenik düştü büyük bir kısmı tepki gösterdi. Arıklı’nın alacağı 3800 oy nereye gitti” dedi.

“Temaslıyım Meclise gitmeyeceğim”

Bertan Zaroğlu, karantinadan kaçıp YDP kurultayına gelen bir kişi nedeniyle temaslının temaslısı olduğunu belirterek, "Temaslı olduğum için evdeyim. Test sonucunu bekliyorum. Meclise gitmeyeceğim" ifadelerini kullandı.

“Erhan beyde, temaslının temaslısı oluyor”

Kurultayda temaslı kişiyi gördüğünü ve tepki gösterdiğini dile getiren Zaroğlu, “Bana bugünün yarını var’ diye cevap verdi. Korona yüzünden ölümden döndüm. 12 gün kıpırdamadan yattım. Karantinadan kaçtı ve insanların arasında gezdi. Erhan beyin yanında, 'ne vara yani' diye konuşuldu. Divana şikayet ettim. Polis ve sağlık bakanlığı devreye girdi. Erhan beyde, temaslının temaslısı oluyor” şeklinde konuştu.

“Paylaşımların ekran görüntüsü var

YDP’nin sonuna kadar yanında ve arkasında olduğunu anlatan Zaroğlu, “Erhan Arıklı, ‘Partinin içinde 300-500 ajan ve provokatör var’ diyor. Aile yakınları, seçim kazanmasına rağmen halen daha saldırıyor, yazıyor ardından kaldırıyor. Hepsinin ekran görüntüleri var. Gurbetlerle ilgili açıklama ve ayrım yapıyorlar. Parti başkanının ailesinin bunu yapması kabul edilebilir değil” dedi.

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12/04/2021 10:54