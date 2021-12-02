Zaroğlu: Arıklı’nın hakaret ettiği, hainlikle suçladığı üyelere ‘geri dönün’ demesi abestir

Milletin Partisi Kurucusu Başkanı Bertan Zaroğlu, YDP Genel Başkanı Erhan Arıklı’nın, ‘Zaroğlu yol arkadaşlarını UBP’deki 6 numaralı sıraya sattı’ açıklamasına tepki, göstererek, “Ben kendi başıma karar alarak, UBP’de aday oluyor değilim. UBP’ye katılım için partide oybirliği ile karar aldık. Kimseyi satmış değilim” dedi.

YDP Genel Başkanı Erhan Arıklı’nın YDP’den istifa edenlere “geri dön çağrısı” yapmasını da eleştiren Zaroğlu, Erhan Arıklı ve ailesinin bir kısmının kamuoyu önünde kendisine ve birçok partiliye yönelik çok kötü açıklamalar yaptığını, kamuoyu önünde hoş olmayan sözler söylendiğini, insanlara hakaret edildiğini ve hainlikle suçlandıklarını söyledi.

Bunları yapan Arıklı’nın, istifa eden üyelere ‘iftiralar atılarak partiden götürüldüler, geri dönsünler’ denmesinin abes olduğunu belitren Zaroğlu, “İftiralar atan, hakaretler eden Arıklı’nın kendisi ve ailesidir” dedi.

Bertan Zaroğlu, Haber Kıbrıs Web TV’de yayınlanan “Markaj” programına katılarak, Ali Baturay’ın sorularını yanıtladı.

“İttifak için UBP ve DP’den teklif aldık”

Zaroğlu, YDP’den ayrıldıktan sonra kurduğu Milletin Partisi’nin UBP veya DP ile birleşiyor diye iddialar ortaya atıldığına dikkat çekerek, partisinin yasal zorunluluk nedeniyle seçime giremediğini, bu nedenle UBP’ye katıldıklarını söyledi.

UBP’ye katılma kararını yetkili kurullarda oybirliğiyle aldıklarını belirten Zaroğlu, “Partiler arası ittifak kurulması ve seçim barajının artırılması gerektiğini 2 yıldan beridir söylüyorum. İttifak için UBP ve DP’den teklif aldık” dedi.

“DP de bana teklif getirmişti”

Demokrat Parti (DP) MYK’sında Milletin Partisi’yle ittifak veya birleşmenin reddedildiği iddialarına değinen Zaroğlu, “Bizim talebimiz olmadı ki reddedilelim” dedi.

DP Genel Başkanı Fikri Ataoğlu’nun parti kurulmadan önce DP’ye geçmesi için teklifte bulunduğunu belirten Zaroğlu, “Benim herhangi bir talebim olmadı, buna rağmen ‘MYK’da oylama yapıldı ve reddedildi’ gibi ifadeler kullanılarak üzerimizden imaj yapılmaya çalışıyor” diye konuştu.

“Milletin Partisi’nde karar oybirliğiyle alındı”

UBP Genel Başkanı Faiz Sucuoğlu’nun 15-20 gün önce yaptığı, “UBP’ye katılım teklifini” parti meclisine getirdiğini anlatan Zaroğlu, “Parti meclisinde milli birlik, bütünlük ve istikrar için oybirliği ile karar alındı. Katılım için partinin kapanması şartı getirildi” ifadelerini kullandı.

“Partiye kadın başkan gelmesini ben istedim”

Milletin Partisi’ne kadın bir başkanın getirilmesinin takdir gördüğünü, partide kadın başkan olmasını kendisinin istediğini dile getiren Zaroğlu, “Süreç farklı gelişti, sonuç böyle oldu. Gelen teklifi partiye sundum ve karar alındı. Gençlerin ve kadınların siyasette yer alması için çalışmaya devam edeceğim” şeklinde konuştu.

“Seçilmemek gibi bir kaygım yoktur”

UBP’de kontenjan adaylarının işinin zor olduğu konusundaki iddiaları değerlendiren Zaroğlu, seçilememe gibi bir kaygısı olmadığını söyledi.

Zaroğlu, “Takdir halkındır. Parti için mücadele edeceğiz. Ülkede büyük sorunlar var, insanlar açlıkla karşı karşıya. İktidara gelecek hükümet radikal kararlar almalı. Siyasette ortaya koyduğum görüşlerim, gösterdiğim mücadeleyle karşı görüşlerden kişilerden bile takdir aldım. Seçilmeme gibi bir kaygım yoktur” dedi.

“İftiralar atan Arıklı ve ailesidir”

YDP Genel Başkanı Erhan Arıklı’nın YDP’den istifa edenlere “geri dön çağrısını” yorumlayan Zaroğlu, “Arıklı ile polemiğe girmek istemiyorum ancak Erhan Bey ve ailesinin bir kısmı kamuoyu önünde bana ve birçok partilimize yönelik çok kötü açıklamalar yapmıştı. Kamuoyu önünde hoş olmayan sözler söylendi. İnsanlara hakaret edildi ve hainlikle suçlandı. Bunlar yaşanırken, istifa eden üyelere ‘iftiralar atılarak partiden götürüldüler’ denmesine cevap veririz. İftiralar atan, hakaretler eden Arıklı’nın kendisi ve ailesidir” ifadelerini kullandı.

“Arıklı beni mahkemeye veremedi”

Arıklı’nın kendisini mahkemeye vereceğini iddia ettiğini ancak yapamadığını anlatan Zaroğlu, “Beni mahkemeye verecek Arıklı nerededir? Beni mahkemeye veremezsin çünkü pisliğin içinde uğraşan ben değil sensin” dedi.

“Üyelerin yarısı gelirse özür dileyeceğim”

Arıklı’nın yaptığı açıklamasında ‘Zaroğlu’yla birlikte partiden 200 üyenin azaldı ancak üye sayısı 8 bin 620’den 11 bin 400’e çıktı’ söylemini değerlendiren Zaroğlu, “YDP’de 80 tane aday adayı olduğu söyleniyor. Ön seçimde kaç rakam var göreceğiz. 11 bin 400 üyenin yarısı bile gelmeyecek. Yarısı bile gelirse, ‘Ben sizi kandırdım’ diye özür dileyeceğim. Arıklı’nın benim gibi dik duramayacağını bildiğim için kendisiyle iddialaşmayacağım. Çünkü bunun aksini söyleyemeyecek” şeklinde konuştu.

“Kendi başıma değil parti kararıyla UBP’ye geçtim”

Arıklı’nın, ‘Zaroğlu yol arkadaşlarını 6 numaralı sıraya sattı’ açıklamasına değinen Zaroğlu, “Ben kendi başıma UBP’ye geçmedim. Partide oybirliği ile karar aldık. Kimseyi satmış değilim” ifadelerini kullandı.

“Gündoğdu, Arıklı’dan daha güçlüdür”

“YDP’de 23 Ocak’ta Ramazan Gündoğdu sevinirken, Arıklı üzülecek” şeklinde yaptığı yorumun hatırlatılması üzerine Zaroğlu, “Arıklı verdiğim mesajı anladı, o nedenle sinirlenip açıklama yaptı. Ramazan Gündoğdu, Erhan Arıklı’dan daha güçlüdür, seçilecek ve partinin başına geçecek” dedi.

“Arıklı, YDP üyelerine korku veriyor”

Arıklı’nın UBP’nin geçmişte de Yeni Doğuş Partisi’ne operasyon yaptığı şimdi ise Zaroğlu üzerinden hareket edildiği ile ilgili açıklamasına da değinen Zaroğlu, “Arıklı, YDP üyelerine korku veriyor. 1987’de UBP’ye geçen Yeni Doğuş Partili milletvekilleri döneminde ben yoktum. ‘O zaman UBP tarafından kandırıldı’ dediği kişiler bugün Arıklı’nın yanında olan kişilerdir. Yanındaki kişilere baksın” şeklinde konuştu.

“YDP ve üyeleriyle bir sorunum yok”

YDP ve üyeleriyle bir sorunu olmadığını anlatan Zaroğlu, “Benim derdim YDP’yle veya YDP’nin barajın altında kalması, kalmamasıyla değil. Benim derdim memlekettir” dedi.

Anket sonuçlarının sorulması üzerine ise Zaroğlu, “Anket sonuçlarına bakarak konuşuyorum” diye konuştu.

“UBP ve CTP dışındaki partiler 3 ilçede yok”

Seçim sistemi gereği UBP ve CTP dışındaki partilerin 3 ilçede olmadığını iddia eden Zaroğlu, “41 milletvekilinin hangi partiden çıkacağını söyleyebilirim. UBP ve CTP dışındaki partilerin Lefke, İskele ve Güzelyurt’ta şansı yok” dedi.

“İstikrarı sağlamak için barajı yükseltmek lazım”

İstikrarı sağlamak için seçim barajının yükseltilmesi gerektiğini savunan Zaroğlu, “Barajın artmasından şikâyet edenler için ara formül olarak ittifakların önü açılmalı. Küçük siyasi partiler birbirine ihtiyaç duyacak. Başkanlık sisteminin önü açılacak” şeklinde konuştu.

“Lefkoşa’dan 6 numaradan adayım”

UBP Genel Başkanı Faiz Sucuoğlu’nun kendisine 6 numaradan adaylık teklifi yaptığını aktaran Zaroğlu, “Lefkoşa’dan aday olacağım. Bana Sayın Sucuoğlu tarafından 6 numaralı adaylık sırası teklif edildi” dedi.

“Karma oyun kaldırılmasından yanayım”

Karma oyun kaldırılmasından yana olduğunu her fırsatta söylediğini anlatan Zaroğlu, “UBP, CTP ve YDP parti meclislerinde karma oyun kaldırılmasını onayladı. Neden mecliste oybirliği ile karar alınması istendi? Çünkü her parti içinde karma oyun kalkmasını istemeyenler var” şeklinde konuştu.

“HP ile temasım olmadı”

UBP ve DP’nin kendisi ile temas kurduğuna ancak HP ile teması olmadığına dikkat çeken Zaroğlu, “Her partiden arkadaşlarım var. Meclise girdikten sonra bana önyargı ile yaklaşanlarla arkadaş oldum. Hiçbir şey göründüğü gibi değil” ifadelerini kullandı.

“Mecliste 12-14 milletvekili değişecek”

Meclise yeni milletvekillerinin gireceğine işaret eden Bertan Zaroğlu, “Mecliste 12-14 milletvekili değişecek” diye konuştu.

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02/12/2021 17:38