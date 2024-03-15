Zaroğlu, Arıklı’ya kapıyı kapadı

Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı, Yeniden Doğuş Partisi (YDP) Genel Başkanı Erhan Arıklı'nın dün BRT televizyonunda yaptığı açıklamalara Bertan Zaroğlu yanıt verdi.

Zaroğlu ve partisi ile birleşmek istediklerini söyleyen Arıklı'ya Bertan Zaroğlu kapıları kapattı.

İşte Bertan Zaroğlu'nun açıklaması:

Geçtiğimiz gün sn. Erhan Arıklı'nın;

"Bertan Zaroğlu bu partinin kurucularından birisidir, partimiz saldırı altında, Bertan evine dönsün..." şeklindeki çağrısına ve evime kadar gelip yapmis oldugu nazik davete, basın aracılığı ile cevap vermiş..

Milletin partisinin bir mensubu olarak, yapmış olduğu teklifi kabul etmemin mümkün olmadığını da dile getirmiştim..

Yine aynı açıklamada; YDP'nin kurultayı bittikten sonra, seçilecek genel başkan ve yeni yönetimin bir teklifi olursa; iki ayrı siyasi parti olarak bir araya gelebilecegimizi ve günün koşullarına göre, olası işbirliği imkanlarını değerlendirebileceğimizi de, ifade etmiştim..

Gectigimiz gün sn. Arıklı bir kez daha tv ekranlarından, iki partiyi birleştirme teklifinin olacağını ve konuyu görüşmek üzere Milletin Partisini ziyarete geleceğini açıklamıştı..

Bu minvalde kendisinden bir kez daha görüşme talebi geldi ve yapılan görüşme neticesinde, sunmuş olduğu teklife teşekkür ederek,

BU AŞAMADA KABUL EDEMEYECEĞİMİZİ BİRKEZ DAHA BİLDİRDİK.

Net olarak ifade ediyorum ki; Milletin Partisi'nin kapıları herkese açıktır..

Nitekim Milletin Partisi'nin gelecek seçimlerde öncelikle halkıyla ittifak yapacak olması bir yana, elde edeceği başarıyla mecliste kilit parti konumunda olacağına dair, en küçük kuşkumuz yoktur..

Sn. Arıklı ve sn. Atalay'a gerçekleştirecekleri kurultayda, sukunet ve başarı dileklerimi sunuyorum..

Saygılarımla..

Bertan Zaroğlu

9.Dönem Lefkoşa Mv.