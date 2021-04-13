Zaroğlu: Artık konuşmayı bırakıp, vadettiklerini yerine getirmeye baksın

YDP milletveki Bertan Zaroğlu, Erhan Arıklının kendisi için partiden gideceği yönündeki açıklamalarına sosyal medyadan cevap verdi

Zaroğlunun paylaşımı şu şekilde;

BERTAN ZAROĞLU PARTİDEN GİDECEKMİŞ?

Kurultay sürecinde

rakibimin partililerime #korku verme amaçlı söylediği "Kaybedersem ben çeker giderim" açıklamaları,

hükümet ortakları ile ülkede hükümetin devam etmesini isteyen Anavatan yetkililerine gözdağı amaçlı "Milletvekilliğinden istifa ederim" söylemlerine karşı her çıktığım tv ekranında,

gitmiş olduğum her ilçede,

gezmiş olduğum her köyde

"Ne olursa olsun asla partimi bırakıp hiç bir yere #gitmem" diye açıklamalar yapan benim..

Kurultay sonrasında

Genel kurulun kararına saygılıyım ve partimdeyim. Mücadeleye devam edeceğim diyen de benim.

Bütün bu açıklamalarımı tek tek dinleyen Erhan bey, şimdi çıkmış TV ekranlarından benim partiden gideceğimi yaymaya çalışıyor.

Erhan Bey benim ve kendisine oy vermeyenlerin bu partiden gitmesini isteyebilir. Ancak biz partimizdeyiz ve hiç bir yere de gitmiyoruz.

Gerçekle uzaktan yakından ilgisi olmayan bunları Erhan Bey’in neden yaymaya çalıştığını merak ediyor ve bu konuda herkesi düşünmeye davet ediyorum. Kendisine tek tavsiyemiz olur.

Artık konuşmayı bırakıp, vadettiklerini yerine getirmeye baksın. Çünkü takipçisiyiz.

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13/04/2021 16:23