Zaroğlu: Başkanlar değişebilir, kalıcı olan YDP olacak

Yeniden Doğuş Partisi Genel Sekreteri ve Başkan Adayı Bertan Zaroğlu, Başkanların, parti yetkili organlarının değişebileceğini ve bunun da doğal olduğunu vurgulayan Zaroğlu, kalıcı olacak şeyin YDP olduğunu söyledi.

Zaroğlu, Kıbrıs Postası Web Tv’de yayınlanan Gökhan Altıner ile Sabah Postası programında soruları yanıtladı.

Zaroğlu, kurultayda üyelerden edindiği izlenim ve gözlemleri ile başkanlık yarışını kazanmış olarak gördüğünü belirtti.

Kurultaya dair çalışmaları tamamladığını, YSK’den bildirilen üye rakamının 8137 olduğunu ve üyelerin tamamına ulaşmasının mümkün olmadığını kaydeden Zaroğlu, buna rağmen arkasında büyük bir güç hissettiğini söyledi.

Bugüne kadar bir çok bölgede yaptığı toplantılarda kendisine gösterilen ilginin beklediğinden daha da büyük olduğunu ifade eden Zaroğlu, bu üyelerden aldığı güçle Başkanlık yarışında ipi göğüsleyeceğine olan inancını dile getirdi.

“SEÇİMDEN SONRA YÜZYÜZE BAKILACAĞI UNUTULMAMALI”

Genel Başkan Arıklı’nın bugüne kadar yaptığı yanlış söylemleri sürekli olarak dile getirdiğini ve cevap vermek zorunda kaldığını dile getiren Zaroğlu, seçimin ardından yüzyüze bakılacağının unutulmaması gerektiğini kaydetti.

Bertan Zaroğlu, sonuçta gerçekleşecek olanın bir seçim olduğunu, kendisinin daha iyiyi yapma vaadiyle aday olduğunu söyleyerek, Genel Başkan Arıklı’nın bu mentaliteyle hareket etmesi gerekirken seviyeyi aşağılara indirerek buğuna kadar çok çirkin bir kampanya yürüttüğünü belirtti.

Kendisinin YDP’nin kuruluşu ve büyümesinin her kademesinde Genel Başkan’dan daha çok emeği olduğunu anımsatan Zaroğlu, kurultay sürecinde de gittiği bir çok bölgede Arıklı’nın hiçbir ziyaret yapmadığını ve üyeler ile bir araya gelmediğini tespit ettiğini söyledi.

Arıklı’nın sırf aday oldu diye kendisi hakkında geçmişte savunduğu bir çok konuyu bugün eleştirdiğinin görüldüğüne değinen Zaroğlu, bütün bunları halkın ve üyelerin gördüğünü vurguladı.

Zaroğlu, parti içinde yaratılan bu durumun ve YDP’ye verilmek istenen zararın 10 Nisan’da yapılacak olan Kurultayda Erhan Arıklı’ya büyük bir soğuk duş etkisi yapacağını kaydetti.

“Şahsım ile alakalı “toy” dur dediği ben, bugüne kadar defalarca olgunluk gösterdim. Ama sürekli Pfofesör olduğunu öne çıkardığı kendisi bu olgunluğu gösteremedi” diyen Zaroğlu, Arıklı’nın kendi sosyal medyasında ortaya atmış olduğu iddialarla özellikle bir kesimin küfür ve hakaret yapmasına zemin yarattığını belirtti.

“TV PROGRAMINDA KARŞIMA GEÇSİN KONUŞALIM”

Arıklı’yı televizyon programında karşı karşıya çıkmaya davet eden Zaroğlu, ortada olan tüm konuları konuşmaya hazır olduğunu söyledi.

YDP Genel Başkanlığının kimsenin babasının bıraktığı miras olmadığını ifade eden Zaroğlu, başkalarının da YDP’yi yönetme talebi için girilecek yarışa normal bakılması gerektiğini belirtti ve : “Bugüne kadar 4 kurultay yapıldı ve bunların tümü seçimsiz yapıldı. Şimdi ortada bir seçim var. Bu seçim sonrası parti daha da büyüyecek” dedi.

İnsanlara korku verilmeye çalışıldığını ifade eden Zaroğlu, partinin bölüneceği algısını yaratarak seçim kazanmaya çalışıldığını söyledi.

Kendisi ile birlikte hareket eden ve YDP’nin MYK’sında da yer alan bir çok kişi ile ilgili Genel Başkan Arıklı’nın “Bunlar başka partilere mensup emanet oylar” söylemini kabul edilemez olarak değerlendiren Zaroğlu, bu insanların Arıklı’yı bugüne kadar seçimsiz olarak YDP’ye Başkan yaptığını, yapılan söylemlerin üyelere büyük bir hakaret olduğunu ifade etti.

Başkanların, parti yetkili organlarının değişebileceğini ve bunun da doğal olduğunu vurgulayan Zaroğlu, kalıcı olacak şeyin Yeniden Doğuş Partisi olduğunu söyledi.

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08/04/2021 11:54