Zaroğlu: “Bu karanlık tünelden ancak toplumsal çaba ile çıkabiliriz”

Milletin Partisi Kurucusu Lefkoşa Milletvekili Bertan Zaroğlu, dövizdeki yükseliş ve TL’nin yaşadığı değer kaybına yönelik yazılı bir açıklamada bulundu.

Meclis’te görüşülmekte olan 2022 yılı Bütçesi konusuna değinen Zaroğlu, bütçede öngörülen açığın tahmin edilenden çok daha büyük boyutlara ulaşacağının aşikar olduğuna vurgu yaparak, ek kaynak yaratılması konusunda önerilerde bulundu.

Ülkedeki varlıklı kesimin yaşanılan dönemde toplumdan kazandığını, aynı toplumla paylaşması gerekliliğine değinen Zaroğlu; bir defaya mahsus olarak servet vergisinin getirilmesi konusunun altını çizdi.

Zaroğlu’nun konu ile ilgili açıklaması şu şekilde;

Sterlin 16 TL, Dolar 12 TL, Euro ise 13.50’ye dayanırken, bütçe rakamları da ne yazık ki önümüzdeki yıl için ışık saçmıyor. 2022 bütçesi daha Meclis’ten geçmeden, erimenin yüzde 20’lere ulaşacağı tahmin ediliyor. Böyle bir durumda ek kaynak ihtiyacı da kaçınılmaz olarak ortadadır.

Vergi reformunu bekleyecek vakit yok

Sağlıktaki ilaç sıkıntısından tutun da belediyelerdeki bütçe sıkıntısına kadar devlet işlevini sürdürmek için kaynak bulmak zorundadır. Bu ihtiyaç, yıllardır konuştuğumuz vergi reformunu bekleyemeyecek kadar acildir.

Şu an sofrasına bir somun ekmeği götürmekte zorlanan açlık sınırındaki halk akaryakıttaki artışla zaten yeteri kadar dolaylı da olsa vergilendirilmiş durumdadır.

Devlete vergi veren kurum sayısı var olanın yüzde 40’ı

Ancak bugün ekonomik manzaraya baktığımızda 5 bin 300 adet kurumlar vergisi mükellefinin yüzde 60’tan fazlasının her sene zarar gösterdiğine şahit oluyoruz. Devlete vergi veren kurum sayısı, var olan şirketleri sadece yüzde 40’ı.

Varlıklı kesimler yeterince vergi vermiyor

5 bin 300 şirket içinde ilk 100, kurumlar vergisinin yüzde 80’inin veriyor. Kısaca varlıklı kesimler yeterince vergi vermiyor.

“Zenginlere bir defaya mahsus, Servet Vergisi getirilmeli”

Kısa vadede düzlüğe çıkmak için tek çıkış yolu vardır. Milyonluk lüks araçlara binenlere, birden fazla evi olanlara, lüks konut sahiplerine, yüksek mevduat sahibi zenginlere bir defaya mahsus olmak üzere servet vergisi getirilmelidir. Ülkemizin varlıklı kesimleri bu olağanüstü dönemde bu toplumdan kazandığını bu toplumla paylaşmaya hazır olmak zorunda. Bu fedakarlığı seve seve göstermeliyiz.

Aksi halde ekonomik kriz içindeki ülke hepimiz için yaşanmaz hale gelecektir. Bu karanlık tünelden ancak toplumsal dayanışma ile çıkabiliriz.

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23/11/2021 13:40