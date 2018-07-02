Zaroğlu: Bu kararla İyi İdare Yasası ihlal edildi

Yeniden Doğuş Partisi Milletvekili Bertan Zaroğlu, iptal edilen vatandaşlıklarla ilgili kararın hukuk dışı olduğunu iddia etti.

Cumhuriyet Meclisi Mavi Salonu’nda parti yetkilileriyle birlikte basın toplantısı düzenleyen Zaroğlu, “Kararla İyi İdare Yasası ihlal edilmiştir. Bu skandal bir karardır. Geri dönülmesi elzemdir” görüşünü ortaya koydu.

Hükümetin 10 Mayıs 2018 tarihinde yurttaşlık iptalleri ile ilgili aldığı kararda hem zaman aşımı olduğu; hem de kazanılmış haklara aykırı işlem yapıldığını savunan Zaroğlu, İyi İdare Yasası’na göre işlemlerden hakları etkilenecek olan kişilere dinlenilme hakkı tanınması gerektiğini söyledi.

Zaroğlu, İçişleri Bakanı Ayşegül Baybars’ın kişilerin yasal dinlenilme hakkını gözardı ettiğini ve ben yaptım oldu mantığı ile hareket ederek büyük bir skandala imza attığını öne sürdü.

Bertan Zaroğlu, YDP olarak hukuka aykırı olarak yapılan bu işlemin karşısında olup, mücadele etmeyi ve bize başvuran kişilere yardımcı olmayı görev addediyoruz” dedi.

Zaroğlu, vatandaşlıkları iptal edilen 174 kişiye hukukçuları yoksa YDP’ye başvurmaları çağrısındayaparak, “İyi İdare Yasası tahtında hakları gasp edilen veya çiğnen bütün bireyler 75 günlük süre içerisinde mahkemeye başvurmak zorundadır” hatırlatmasında bulundu.