Zaroğlu: Çok tutarsız olduğu için aday oldum

YDP Milletvekili ve Genel Başkan adayı Bertan Zaroğlu, Haber Kıbrıs Web TV’de yayınlanan “Markaj” programına katıldı ve Ali Baturay’ın sorularını yanıtladı.

Erhan Arıklı’nın rakibi olarak yarın gerçekleşecek YDP Olağan Genel Kurulu’nda yarışacak Zaroğlu’nun konuşmalarından satır başları:

Erkut Şahali ile mecliste yaşanan tartışmada Bertan Zaroğlu yerinde oturuyordu dedi. İnanıyorsanız bana oy vermeyin ama görüntüleri incelerseniz ve gerçekleri görürseniz Erhan Bey’e oy vermeyin.

Erkut Şahali’ye kafa atmamı mı bekliyordu? Bu adamla nasıl beraber yolu yürüdüm anlayamıyorum.

İkimiz adayız üyeler kimi doğru görürse takdir edecek.

UBP’den üyelerin geldiğini, partiden 200 kişiyi göndereceğini ve 17-18 kişiyi tespit ettiklerini söylüyor.

Yol yürümemizi engelleyen Erhan beyin tavrı ve etrafındakilerin sosyal medyadaki yazılarıdır.

Kendi sayfalarından ailesi 12 Nisandan sonra temizlik yapacaklarını söylüyor.

Seçilirsem bakanlık koltuğuna oturmayacağım.

Bakanlığını eleştirdim diye canı sıkılıyormuş. Mecliste ben yaptım olur demedi mi

YDP’nin Serdar Denktaş’ı olmak istiyor. küçük olsun benim olsun istiyor. 10 yıl karşısına rakip çıkmasını istemiyor. Tek aday devam etmek istiyor.

Bana genç demesi güzel ancak toy ve pişmemiş gibi söylemleri yanlış.

Doğuş derya ile tartışmalarımızda aslan Bertan dedi ardından Derya’ya taş etti dedi.

Çok tutarsız olduğu için aday oldum. Konuşmaları, söylemleri ve adımları tutarsız.

Sözü söz değil. Beni sevmeyenler bile sözünün eridir.

Aile yaşantımı ve özelimi niye kurultay konusuna meze yapıyor. Özel durumumu biliyor neden TVde anlatıyor. Ailemin aidiyetinden bahsediyor ancak neden kendisi Kırgızistan’a ve Azerbaycan’a gittiğinde ailesini yanına almadı. Aile yaşantımın kurultayla ne alakası var.

YDP, Erhan Beyin 4’ncü siyasi partisidir. Daha önce milletvekili seçilemedi. YDP’de milletvekili oldu ve seçimsiz genel başkanı oldu. Kaybedersem siyasi hayatımı noktalarım diyerek tabana korku veriyor.

Reklam verecek parayı nereden buldu diye söylüyor.

Söylediğini duymadım ancak para dağıttığımı söylerse alnını karışlarım.

Toplamda 10 bin TL bile reklam parası ödemedim.

Bir TV kanalına 22 bin 500 TL para ödedi.

Ailemden destek aldım ilçe binalarını öderken sormadın ailesine para gönderin diyordun o zaman

200 bin TL seçim kampanyasına ayırdım. Parayı bana amcam gönderdi.

Bende yalpama ve özür dileme yok. Erhan bey herkese saldırır sonra gider özür diler. Yarın benden de özür dilerse şaşırmam.

Abi kardeşlik hukukumuz bitmiştir. Mecburi olarak aynı parti içindeyiz. Üyelerim bana ne emrederse talimat verirse onu yapacağım.

Özelimi kurultay hesabı üzerinden açıkladığı için ve harcadığım paranın kaynağını belirtememe rağmen sürekli bu paraları nereden buldum diye eleştirilerde bulunmasından dolayı Abi kardeşlik hukukumuz bitmiştir.

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09/04/2021 16:10