Zaroğlu: İktidara geldiğimizde Bakanlık koltuğuna oturmayacağım

Millet Partisi Genel Başkanı Bertan Zaroğlu, katıldığı bir TV programında Millet Partisi’ne ve ülke gündemine dair önemli açıklamalarda bulundu.

Millet Partisi basın bürosu tarafından yapılan yazılı açıklamada iktidara gelindiğinde Zaroğlu'nun bakanlık koltuğuna oturmayacağı ifade edildi. Millet Partisi’nin kuruluş amacı ve misyonunu anlatan Zaroğlu; mensubu olduğu Partiden istifasından sonra, doğru işler yapabileceğine inandığı bir partinin olmaması sebebiyle yeni bir parti kurmaya ihtiyaç duyduğunu belirtti. “Ya siyasetten çekilecektim ya da doğru kadro ile doğru işler yapacaktım” diyen Zaroğlu, kolay yolu da seçebilir; mevcut siyasi partilerden birinde devam edebilirdim ancak ben zoru seçtim; “ikna edilmiş değil, inanmışlarla yol yürümeye karar verdim” dedi.

“Siyasete gençlik aşısı gerek”

Millet Partisi’nin mevcut partilerden farkını dile getiren Genel Başkan Bertan Zaroğlu; “Siyasete gençlik aşısı vurulması gerektiğine inandım” diyerek “Millet Partisi’nde herkesin milletvekili seçilebilme olasılığı vardır.Bu diğer partilerde yoktur. Kadınların partimizde özel bir yeri vardır; diğer hiçbir siyasi partide kadınlara bu denli yer verilmedi maalesef. Bizim farkımız mevcut sistemde popülist söylemlerden uzak durup, gerçekleri ortaya koyma cesareti bulunan bir parti olmamız. Bizler; ülkedeki siyaseti yeniden dizayn edeceğiz.”

“İktidara geldiğimizde Bakanlık koltuğuna oturmayacağım”

“Derdim makam sahibi olmak değil” diyen Zaroğlu, Millet Partisi’nin iktidar ortağı olduğu dönemde de Bakanlık koltuğuna oturmayacağını dile getirdi.”Liyakata uygun, işi en iyi yapabileceğine inandığım ekip arkadaşlarım arasından göreve atama yapacağım” diyen Zaroğlu; “bir Genel Başkan olarak, göreve en uygun kişiyi Bakanlık görevine atayarak, liyakata göre hareket ederek bu işin kontrol mekanizmasında olmanın ülkeye çok daha fayda sağlayacağına inanıyorum” dedi. Bakanların, Milletvekilleri arasından seçilmesini de doğru bulmadığını dile getiren Zaroğlu, her Bakanlığa uygun, liyakat içerisinde görevlendirmelerin yapılmasının, ülkenin menfaatine en uygunu olacağını belirtti.

“Yaşananları kabullenemeyip değiştirmek isteyen herkese kapımız açık”

Asgari ücreti bile belirlemeyen bir hükümetin halkın önüne çıkıp ülkede her şeyin çok iyi gittiğine dair beyanatlar verdiğini hatırlatan Zaroğlu; “sağlıklı bir düşünce yapısıyla kullanılan cümleler olduğuna inanmıyorum, ülkenin içerisinde bulunduğu ortamda bu cümleleri kullanan kişinin psikolojik bir sıkıntı yaşadığını düşünüyorum” dedi. Yaşanılan ortamı görüp bunu kabullenmediklerini belirten Zaroğlu, bu durumu kabullenmeyen, değiştirmek isteyen herkesi Millet Partisi’de mücadele etmeye çağırarak; “gelin hepbirlikte ülkemiz için mücadele edelim, bizim kapımız herkese açık” dedi.

“Millet Partisi; gençlerin enerjisi, deneyimlilerin tecrübesi ile harmanlanmış bir parti”

Millet Partisi’nin genç ve kadın popülasyonuna oldukça önem verdiğini belirten Genel Başkan Zaroğlu; “gençlerin siyasete ilgisi olmadığı söylemi doğru değil, gençler fikirlerinin değer görebileceği siyasi ortamda siyaset yapmak istiyor” diyerek Millet Partisi’nin genç ve dinamik beyinlerere, ülkeye bir şeyler katabilecek olmanın verdiği enerji ile ülke uğruna radikal fikirler üretebilecek popülasyona Millet Partisi içerisinde geniş yer verdiklerini söyledi. Bunun yanında parti içerisinde birçok deneyimli siyasetçinin de görev aldığının altını çizen Zaroğlu; gençlerin enerjisi, deneyimli siyasetçilerin tecrübeleri ile harmanlanmış bir Millet Partisi olduğunu söyledi.

“Bizdeki cesaretin çeyreğini gösteremeyenler ‘birinci parti olacağız’ diyor”

“Biz Kıbrıs siyasetine çığ gibi düşeceğiz” diyen Zaroğlu; “Millet Partisi’nin gösterdiği cesaretin çeyreğini bile gösteremeyenler kendilerini açık ara birici parti görüyor” dedi. İnandığımız dava uğruna mücadelemizi en sonuna kadar yürüteceğiz diyen Millet Partisi Genel Başkanı; “Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti siyasetine yeni bir soluk katacağız, alışılmış sistemsiz sistemi düzeltmek için savaşacağız, ülke kazansın diye elimizden geleni ardımıza koymayacağız; yalnızca izleyip görsünler” dedi.

“İstifaların onaylanması konusunda YSK’ya görev düşüyor”

Geçmişte mensubu olduğu partiden 2012 üye ile istifasının hatırlatılması üzerine değerlendirmelerde bulunan Zaroğlu; “Bu insanlar iktidara rağmen istifa ediyorsa, burada bir sorun var demektir. Ardımdan da geliyorlarsa bir inanmışlık var demektir”dedi. Üyelik istifaları ile ilgili de problemler yaşandığını belirten Zaroğlu, YSK’nın çalışma sistemine serzenişte bulunarak; “Vatandaş istifa ediyor, partisine gidip bunu bildiriyor, lakin parti bu istifayı mühürleyip YSK’ya göndermezse bu istifa geçersiz sayılıyor” diyerek; bu konunun ülke siyasetine zarar verebileceğini belirtti. “Parti istemeze kişinin istifasını onaylamıyor” diyen Zaroğlu; YSK’nın bu uygulamaya son vermesi gerektiğinin önemle altını çizdi.

“16 Ekim’den sonra her seçime hazırız”

Millet Partisi’nin 16 Ekim’den itibaren ülkede yapılacak her seçime giremeye hak kazanacağını belirten Zaroğlu; tek şartın kurultayın da gerçekleştirilmesi olduğunu belirtti. “En uygun vakitte de kurultayımızı gerçekleştireceğiz” diyen Genel Başkan,bu süreçte de Millet Partisi’ne üyeliklerin yağmur gibi yağdığını belirtti.

“Saner ve Arıklı’nın oyununu Yüksek Mahkeme Başkanı bozdu”

Başbakan, Kurultay’ı gerçekleştirmeden seçime girmek istiyor, Başbakan yardımcısı ise Millet Partisi seçime hazırlıksız yakalansın istiyor. Ortak paydada buluştular bu noktada. Bir takım görüşmeler yapıldı ayın 5’inde baskın seçim kararı alınması konusunda mutabakat bile mevcuttu. Bunu da birilerinin üzerine yıkmak gerekiyordu; o kişi ben olacaktım. Ama yasaya da aykırı olan bu oyunun Yüksek Mahkeme Başkanı Narin Ferdi Şefik’in; “Kurultayını gerçekleştirmemiş partiler seçime katılamaz” açıklamasından sonra bozulduğunu belirtti.

“Çoktan iflas etmiş bir hükümet”

Nisabı sağlamak için ortak bir akılla diyalog yoluna gidilmediğini belirten Zaroğlu, halka zulm olan hükümete destek verme konusunda olumlu görüşü olmadığını; ancak ve ancak halkın menfaatine olacak yasaların görüşülmesi için destek vereceğini birkez daha hatırlattı. “Başbakan Saner; çağrıda bulunursa diyalog yoluna başvururuz” diyen Zaroğlu; “ortak bir masa kuralım, bu konuda bir uzlaşı sağlansın ve seçime gidelim” diyerek, bu hükümetin ülkeye verebilecek bir şeyi kalmadığını belirtti ve; “bu hükümet iflas etmiştir” dedi.

“Hükümet kendi yanlışlarını üzerime yıkmaya çalışıyor”

Kıb-Tek’’te yaşanan ihalesiz akaryakıt konusuna değinen Zaroğlu, Ekonomi ve Enerji Bakanı Erhan Arıklı’nın MİK’i mahkemeye vereceğini açıklaması üzerine değerlendirmelerde bulundu. MİK’in Maliye Bakanlığı’na bağlı olduğunu hatırlatan Zaroğlu, hükümetin iki bakanlığı olan Enerji ve Maliye Bakanlığı’nın bu noktada mahkemeleşeceğini; arada suçlamalar olduğunu belirtti ve şöyle konuştu; ”Hükümetin parçası olan iki bakanlık ortada büyük bir yanlışın olması sebebiyle birbirini suçluyorlar. Ancak bu hükümetin yine aynı bakanları; nisabı Bertan sağlamıyor diye açıklama yapıyorlar; işte özet bu. Hükümette yapılan yanlışlar ve bu yanlışları üzerine yıkmaya çalıştıkları bir Bertan Zaroğlu var”

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24/09/2021 13:49