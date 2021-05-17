Zaroğlu istifa edeceğini açıkladı

Yeniden Doğuş Partisi Lefkoşa Milletvekili Bertan Zaroğlu, katıldığı TV programlarında önemli açıklamalarda bulundu.

Bertan Zaroğlu, YDP’den adeta istifa etmeye zorlandığını kendisi dahil 900’e yakın üyenin istifa etmek istediğini ancak mevcut parti yönetiminin “istifaların yüz yüze yapılması” yönünde bir tüzükten söz ederek istifaları engellediğini iddia etti.

Zaroğlu, böyle bir genelge ya da tüzüğün bulunmadığını belirterek yapılan istifaların kabul edilmediğini, bu nedenle pek çok kişinin henüz istifa edemediğini söyledi.

YDP’de 9 bin 500 üyeden bahsedildiğini ancak YDP’nin YSK’da kayıtlı 8 bin 337 üyesi olduğuna işaret eden Zaroğlu, başka partide bulunan veya güncellenmesi yapılmayan üyeler olduğunu çok sayıda üyenin istifa edeceğini kaydetti.

Zaroğlu, YDP’den istifa edeceğini meclise bildireceğini ve başka bir partiye gitmeyeceğine dikkat çekerek, “Siyaseti UBP ya da DP’de yapmam. Şu anda iki yolum var. Ya siyasetimi noktalandıracağım, ya da yeni bir oluşumla bir ışık görürsem onun içinde olacağım. Tabandan bir istek gelirse ve ben de yeterli görürsem bir siyasi parti de kurulabilir”dedi.

Zaroğlu, YDP yönetim kurullarında mahkum olmuş kişilerin de yer aldığını dile getirdi.

YDP kurucu üyelerinden İskele ilçe başkanlığı görevi yapmış Genel İdare Amiri İsmet İlkan geçtiğimiz gün sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla partiden istifa edeceğini duyurdu.

Öte yandan yaşanan gelişmelerin ardından YDP Merkez Yönetim Kurulu bu akşam toplanıyor. Toplantıda, erken seçim çalışmaları ile önümüzdeki dönemin çalışma ve teşkilatlanma sürecinin planlanacacağı açıklandı

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17/05/2021 12:10