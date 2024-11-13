YDP Sözcüsü Bertan Zaroğlu Kıbrıs TV’de YDP’nin CTP’ye önerisini ve Genel Başkan Arıklı’nın açıklamalarını değerlendirdi.

Arıklı’nın “CTP’ye yönelik istifaya karşılık istifa önerisine CTP’nin olumlu yanıt vereceğini düşünmediğini belirten Zaroğlu, “İstifa etmeyecekler cesaret edemezler” dedi. Asıl önerinin ikinci formül olduğunu ifade eden Zaroğlu, “ Biz hükümetin diğer ortağı DP ile görüştük. CTP’ye de şunu söylüyoruz. Meclis Başkanlığı için hükümet geri adım atmayacaktır. O zaman CTP, gelsin Cumhurbaşkanı seçiminden sonra, en erken tarihte, istedikleri zaman erken seçime gidelim. Bu bir ara formüldür. Kendi içlerinde, görüşsünler, olgun bir şeklide istişare etsinler hep birlikte çözelim” diye konuştu